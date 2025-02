Vigilante de la UNAM amenaza a estudiante tras no mostrar credencial; “recuerda que eres hombre”

En redes sociales circula un video sobre una vigilante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que amenaza e insulta a un estudiante, asegurando que no quería enseñar su credencial, ocasionando que la grabación se volviera viral.

Por medio de la plataforma X, el usuario @porktendencia compartió el video donde se observa a la mujer insultar al joven mientras sostiene un walkie talkie.

“Pueden darme apoyo aquí en Oriente porque un chico se está poniendo muy pesado”, se oye decir a la vigilante.

Mientras tanto, el joven señaló: “No, la señora me vino a insultar hasta mi camioneta”.

Vigilante de la UNAM amenaza a estudiante tras no mostrar credencial

No obstante, la mujer aseveró que el joven no le enseñó su credencial de estudiante, a lo que él respondió: “Sí se la enseñé, pero la señora no se paró”.

Por lo anterior, la vigilante amenazó al joven: “Me haces algo y allá afuera nos vemos porque recuerda que eres hombre”.

“Tú estás estudiando y no tienes nada”, añadió.

Hasta el momento, el video cuenta con 448 mil reproducciones y más de 5 mil “likes”.

