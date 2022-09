Los padres siempre harán cualquiera cosa por ver feliz y proteger a sus hijos, pues en esta ocasión, un papá fue el héroe de su hija y se volvió viral en redes sociales; esto, tras unirse al baile de su escuela y acompañarla a terminar el acto.

Por medio de TikTok, la usuaria @negriitha56 compartió el video donde se aprecia a unos niños realizando un baile tradicional; sin embargo, solo una niña permaneció sin acompañante, por lo que minutos después apareció su papá a acompañarla.

Debido al noble gesto, provocó que su hija quedara sorprendida y durante la parte final del bailable mostró una gran sonrisa.

Hasta el momento, el video cuenta con casi 30 millones de reproducciones, más de 3 millones de "likes" y alrededor de 39 mil comentarios de usuarios.

"Premio al papi, pero mérito de la mamita que lo mandó", "Bien papá, me hizo llorar, pero de emoción al verlo acompañar a su hija felicidades", "Ay... como papá que soy me emocioné mucho, me lagrimean los ojos", "Notable sus padres", expresaron los internautas en la red social.

