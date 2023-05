VIDEO: Ricardo O'Farrill organiza evento para raparse en un live de Instagram

El comediante Ricardo O'Farrill ha estado en tendencia en las últimas horas, luego de reaparecer en un live de Instagram para hablar de su experiencia en la clínica de rehabilitación, en la que estuvo por un tiempo para recuperar su estado de salud físico y mental.

“En la clínica yo estaba sufriendo de este maltrato, en el transporte me convulsiones dos veces, entonces, en el transporte pedí dos veces que paráramos por piedad, y no paramos. Se venían burlando de mí, uno me chasqueaba en el oído y me cacheteaba para provocarme”, dijo.

Ricardo O'Farrill organiza evento para raparse

La madrugada de este 17 de mayo, el comediante documentó el momento en que se quitó el cabello, ante decenas de personas que se hicieron presente en un sitio al que el influencer convocó.

Aunado a ello, regaló playeras de su marca y fue solicitando a varias personas que pasaran para que lo raparan, así como también subastó algunos de sus artículos para donar a una fundación para niños con cáncer.

Asimismo, en la grabación se aprecia al comediante acompañado de varias personas, con quienes platica mientras le cortan el cabello.

¿Por qué se rapó Ricardo O’ Farrill?

El influencer explicó que se rapó en solidaridad a un joven con cáncer que permanece en la clínica en la que estuvo.

¿Cómo es la clínica Margaritas de la que Ricardo O'Farrill denunció malos tratos?

De acuerdo con información publicada en la página oficial de la Comunidad Terapéutica Margaritas, se define como una institución psiquiátrica y psicoterapéutica, en la que utilizan varios métodos para tratar distintos tipos de trastornos.

Destacan que respetan los derechos humanos así como el trato digno al paciente. Incluso, en su página, tienen un listado de los derechos de los pacientes psiquiátricos hospitalizados.

En la lista se incluyen:

-Trato digno y humano por parte del personal de salud mental, independientemente de su diagnóstico,situación económica,sexo,raza, ideología y religión.

-Ser protegidos contra toda explotación abuso o trato denigrante.

-Que la atención psiquiátrica y psicoterapéutica que se le presente sea de conformidad con las normas éticas.

Dentro de los servicios que ofrecen se encuentran: ambulancias para emergencias, traslados, estancias temporales, estancias permanentes, intervenciones en crisis, casas de medio camino, por mencionar algunos.

Los padecimientos que tratan son: alcoholismo, drogadicción, trastornos alimenticios, trastorno bipolar, trastorno depresivo, trastornos neurocognitivos como el autismo, trastornos psicóticos como la esquizofrenia, y muchos otros.

