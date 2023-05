¿Cómo es la clínica Margaritas de la que Ricardo O'Farrill denunció malos tratos?

A través de Instagram, el comediante mexicano Ricardo O'Farrill, denunció que sufrió de abusos físicos durante su traslado, así como en su estancia en la Clínica Las Margaritas.

En el video menciona que, para empezar, fue llevado en contra de su voluntad. Asimismo, dijo que mientras iba de camino, sufrió dos convulsiones; pero no lo atendieron, al contrario, lo provocaron para que se molestara.

“En la clínica yo estaba sufriendo de este maltrato, en el transporte me convulsiones dos veces, entonces pedí dos veces que paráramos por piedad, y no paramos. Se venían burlando de mí, uno me chasqueaba en el oído y me cacheteaba para provocarme”, dijo.

Otra de las acusaciones del standupero fue que supuestamente lo tenían atado, por lo que le provocaron lesiones en las muñecas. Además, mencionó que se hizo del baño en los pantalones por la misma situación.

“Me hice pipi en mis pantalones porque en la clínica te dejan amarrado […], en la clínica Margaritas casi me vuelven loco”, expuso.

De igual forma mencionó que sus familiares intentaron convencer a su chofer de vender sus bienes para pagar su estadía en dicho lugar.

“Había gente, familiares, intentando convencer a Hugo, mi chofer, de que vendiera mis camionetas, de que vendiera mis cuadros para poder pagar la clínica porque no tenían acceso a mi cuenta. Entonces, estaban queriendo mermar otra cuenta”, aseguró.

¿Cómo es la clínica Margaritas donde Ricardo O'Farrill denunció estar internado?

De acuerdo con información publicada en la página oficial de la Comunidad Terapéutica Margaritas, se define como una institución psiquiátrica y psicoterapéutica, en la que utilizan varios métodos para tratar distintos tipos de trastornos.

Destacan que respetan los derechos humanos así como el trato digno al paciente. Incluso, en su página, tienen un listado de los derechos de los pacientes psiquiátricos hospitalizados.

En la lista se incluyen:

Trato digno y humano por parte del personal de salud mental, independientemente de su diagnóstico,situación económica,sexo,raza, ideología y religión.

Ser protegidos contra toda explotación abuso o trato denigrante.

Que la atención psiquiátrica y psicoterapéutica que se le presente sea de conformidad con las normas éticas

Comunidad Terapéutica Margaritas. Fotos: Tomadas de la página oficial de la clínica

Dentro de los servicios que ofrecen se encuentran: ambulancias para emergencias, traslados, estancias temporales, estancias permanentes, intervenciones en crisis, casas de medio camino, por mencionar algunos.

Los padecimientos que tratan son: alcoholismo, drogadicción, trastornos alimenticios, trastorno bipolar, trastorno depresivo, trastornos neurocognitivos como el autismo, trastornos psicóticos como la esquizofrenia, y muchos otros.

Según la página, desde su fundación en 1991, abarcan las tres esferas de salud que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el bienestar de una persona, y cuentan con actividades que se realizan en diferentes espacios. Cuentan con alberca, canchas de futbol, canchas de tenis, gimnasio, ciclopista, y otros.

Están ubicados al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan, en Las Flores, San Miguel Topilejo, 14500.



