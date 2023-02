VIDEO: Ponen "La Chona" en graduación y jóvenes estadounidenses enloquecen

La música es universal y en gustos se rompen géneros, dicen por ahí, y eso quedó claro en una graduación en Estados Unidos, donde se deleitaron a lo grande con un tema icónico mexicano. La prueba quedó en un video publicado en TikTok que ya tiene un millón de reacciones.

México está presente en el mundo y pone el mejor de los ambientes, esta vez con un grupo de jóvenes que disfrutaban de su graduación, cuando el DJ para la música y desde que comienza a sonar los primeros segundos de "La Chona", de Los Tucanes de Tijuana, todo se descontrola.

La reacción de los jóvenes, quienes gritaron y saltaron emocionados, se hizo viral en TikTok y es que segundos antes estaban disfrutando de música disco cuando sorpresivamente hubo el cambio de género.

De acuerdo con el DJ, el director del evento dijo no querer música en español en el evento, pero no le importó y el resultado fue de lo más satisfactorio para todos.

El video fue publicado en la cuenta de TikTok del "DJ Local Boy" @localboyd, y ya cuenta con millones de vistas y cientos de comentarios donde aplauden la maniobra musical del hombre.

No olvidemos cuando a más de uno sorprendió el anuncio de que Los Tucanes de Tijuana formarían parte del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, lo que para ellos representó un logro más a su carrera.

The live stream begins with @LosTucanesDeTJ

on https://t.co/gW7w2kc8pG pic.twitter.com/UY1zQRmY61

— Coachella (@coachella) April 12, 2019