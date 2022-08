VIDEO. Pese a inundación, siguen fiesta en rancho de Jalisco y se vuelve viral en TikTok

¡Que la fiesta no pare! Pues un video en redes sociales muestra el momento en que una gran inundación azota en una fiesta, supuestamente en un rancho de Jalisco; sin embargo, esto no fue suficiente para que los invitados pararan la celebración.

A través de TikTok, el usuario @netzamagallon se dio a la tarea de difundir el curioso video, en donde se puede observar a los invitados sentados tranquilamente, sin que la corriente de agua los interrumpa.

"Como cuando ya nada te preocupa en la vida", se lee en la imagen del fragmento, mientras se observa el festejo con todo y música.

Hasta el momento, el video cuenta con más de 2.6 millones de reproducciones, casi 34 mil "likes" y alrededor de 380 comentarios con opiniones divididas al respecto.

"La verdad me dio gusto ver este video quiere decir que invitaste a la gente correcta, no importa las circunstancias lo que importa es con quién", "Faltó que en la invitación dijera 'trae traje de baño' por lo menos no sintieron calor", "Si eso pasara en Monterrey sería un plus en la fiesta", "Temática del Titanic", son algunos de los comentarios por parte de internautas.

Asimismo, el mismo usuario bromeó ante el hecho y por medio de una edición colocó el mismo video, pero con la exitosa canción de la película Titanic.

