VIDEO: Perrito sube pirámide de Chichén Itzá, "recibió el llamado de los dioses"

No sólo los turistas, un par de perritos también subieron a la Pirámide de Chichén Itzá en el estado de Yucatán, hecho que se viralizó en redes sociales.

Un usuario de TikTok compartió un video del momento en que dos perritos suben a toda velocidad la pirámide de Kukulkán, ubicada en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Una persona aparentemente le grita a uno de los perritos para que se detenga, sin embargo, éste emprende camino hacia la cúspide. Finalmente se escucha que un hombre de habla inglesa exclama con resignación “Jesus Christ".

Lee también VIDEO: Otra vez... Turista sube a pirámide de Chichén Itzá y así lo reciben al bajar

El can negro con blanco es captado subiendo los escalones principales del templo a Kukulkán.





@mullstagram

Wonder of the world walkies

♬ original sound - Everythingracing1