VIDEO: Onda gélida en Oklahoma congela el agua dentro de casas y se viraliza en TikTok

Ante la “tormenta histórica de invierno” que está golpeando varios estados del centro-este de Estados Unidos, un usuario de redes sociales compartió un video donde se ve como se congela el agua en segundos.

Por medio de TikTok, el usuario @angelas_klever_k9s difundió el impactante video donde se aprecia a una persona abrir la llave de un fregadero cuando en cuestión de segundos se comienza a congelar el agua.