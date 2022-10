"A muchos no les gusta lo que uno dice": En el 2015, Werevertumorro entrevistó a Christian Martinoli

El youtuber Werevertumorro tachó de "mediocre" al comentarista de Azteca Deportes, Christian Martinoli, por solo narrar partidos del Mazatlán, ante ello, el relator le contestó: "Cuando pedías entrevistarme no se notaba tanto donde te pagan hoy".

Por lo anterior, surgió el video de la entrevista que Gabriel Montiel, nombre real del influencer, le hizo al narrador de futbol hace 7 años.

En la entrevista, de aproximadamente 20 minutos de duración, Martinoli contó sus inicios como comentarista deportivo, así como la fórmula que le hizo tener éxito al lado del exfutbolista, Luisa García.

Lee también: Tras críticas a Ochoa, Werever lanza dardo a Martinoli; "Cuando pedías entrevistarme no se notaba donde te pagan hoy", él responde

De igual manera, en el video bromearon cuando Werever formó parte de Murciélagos FC y solo se la pasaba en la banca.

"A mí básicamente me pagan para que de mi punto de vista con respecto a un juego. En mi punto de vista no es la verdad absoluta de nada, lo que yo diga, básicamente es lo que yo pienso, nadie me dice que es lo que tengo que decir y yo me hago responsable de lo que comento", dijo en aquel entonces el relator de Tv Azteca.

Asimismo, se abordó el tema de los jugadores, en donde Martinoli aseguró que ningún jugador le había reclamado. "Sé que a muchos no les gusta lo que uno dice. No tengo relación con ellos, no podría tenerlo con este estilo, sería un acto de absoluto cinismo".

Lee también: "Nos unen muchas cosas"; Salinas Pliego revela la "magnífica relación" con AMLO

Hasta el momento, el video cuenta con más de un millón 600 mil reproducciones.

Tras críticas a Ochoa, Werever lanza dardo a Martinoli

Luego de que el comentarista Christian Martinoli criticara al portero del Club América y de la selección mexicana, Guillermo Ochoa, en donde exhibe sus "deficiencias", el youtuber Werevertumorro lanzó un dardo hacia el personaje de Tv Azteca, pues lo tachó de "mediocre" por solo narrar partidos del Mazatlán; sin embargo, él le contestó: "Cuando pedías entrevistarme no se notaba tanto donde te pagan hoy".

Por medio de Twitter, Gabriel Montiel, nombre real del influencer, hizo una analogía de que, si los jugadores mexicanos que no salen a Europa son mediocres, "¿no podría aplicar ese mismo comentario para el analista o comentarista que en lugar de estar trabajando en otro país?".

Lee también: "Me puso una 'cagotiza'"; la vez que Salinas Pliego recibió un regaño de Ernesto Zedillo en Los Pinos

Por lo anterior, el narrador de Tv Azteca no dudo en responder ante los señalamientos de Montiel. "Saludos mi

@werevertumorro voy por mi séptimo Mundial. He narrado Champions, Eurocopas, Copas América, Confederaciones, Mundial de Clubes, Libertadores, Copa del Rey, Bundesliga y también al Mazatlán. Cuando pedías entrevistarme no se notaba tanto donde te pagan hoy. Besos".

Saludos mi @werevertumorro voy por mi séptimo Mundial. He narrado Champions, Eurocopas, Copas América, Confederaciones, Mundial de Clubes, Libertadores, Copa del Rey, Bundesliga y también al Mazatlán. Cuando pedías entrevistarme no se notaba tanto donde te pagan hoy. Besos. — Christian Martinoli (@martinolimx) October 19, 2022



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr