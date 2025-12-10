México vs Portugal: ¿qué se sabe de Fanki, la empresa de boletos que causó caos en redes sociales?

La plataforma digital de boletaje Fanki registró una interrupción en su funcionamiento durante la mañana de este 10 de diciembre.

Por medio de redes sociales, varios usuarios informaron que, al intentar ingresar para adquirir boletos del partido amistoso entre México y Portugal, el sistema dejó de responder.

Usuarios de redes sociales criticaron la falta de información tras fallas en el sitio de boletaje. Foto: X

El encuentro está programado para el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte y contempla la participación de figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Vitinha.

Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugak podrían jugar frente a México. FOTO: ESPECIAL

La saturación de solicitudes generó que muchos interesados no pudieran completar el proceso de compra, lo que derivó en cuestionamientos sobre la estabilidad operativa de la plataforma.

La caída también ocasionó que surgieran dudas sobre la administración del sistema y sobre las personas responsables de su desarrollo y operación.

Origen y evolución de Fanki

Fanki es una plataforma digital colombiana enfocada en la venta y gestión de entradas para eventos deportivos. Forma parte de la transformación empresarial de Bitsports, compañía creada por Tatiana Fontalvo.

En su etapa inicial, Bitsports impulsó un modelo basado en la incorporación de NFTs para generar espacios de interacción en el entorno digital entre organizaciones deportivas y aficionados. Esta etapa buscó introducir un formato de participación que ampliara la presencia de los seguidores en plataformas tecnológicas.

Con el paso del tiempo, la empresa modificó su enfoque y avanzó hacia un sistema más amplio que integró servicios financieros, soluciones de boletería digital y programas destinados a fortalecer la relación entre equipos y aficionados. Esta evolución dio lugar a un ecosistema unificado bajo el nombre de Fanki.

Servicios dentro del ecosistema Fanki

Fanki ofrece herramientas dirigidas a organizaciones deportivas y usuarios finales. Entre ellas se incluyen tarjetas de crédito personalizadas, mecanismos de acumulación de puntos y sistemas de cashback aplicados a consumos vinculados con cada institución afiliada.

Los puntos acumulados pueden utilizarse para obtener mercancía, descuentos o experiencias definidas por los clubes participantes en la plataforma. Con ello se busca integrar en un mismo sistema las operaciones de compra y los programas de fidelización.

La plataforma también incorpora soluciones que agilizan el proceso de pago, ya sea mediante tarjetas, transferencias u opciones habilitadas temporalmente según el evento. En ciertos casos, se activan modalidades como meses sin intereses a través de acuerdos con entidades financieras, lo que amplía las posibilidades de adquisición para los usuarios.

