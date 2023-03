VIDEO: Influencer graba TikTok y casi le roban el celular en metro de Madrid; "esto no me vuelve a pasar”

David García es un influencer español que se volvió viral, luego de que impidió que su celular fuera robado mientras grababa un TikTok en el metro de Madrid.

Por medio de la red social, el usuario @deivvvgarcia difundió el video, en el que se ve como el ladrón se acerca al dispositivo. Sin embargo, la rápida reacción del joven evitó que el sujeto saliera corriendo con el teléfono.

El suceso se presentó en un vagón del metro de Madrid, cuando David García, nombre del tiktoker, se disponía a crear contenido junto a una de sus amigas. Allí se ve a la pareja hablando entre risas hasta que cambia la expresión de sus rostros al ver que iban a ser victimas de robo.

“Cuando mi amiga y yo queremos grabar un video cute (lindo) en el metro y a los segundos intentan robarme el móvil”, se lee en la descripción del video, el cual registra como entra en acción el supuesto ladrón, quien forcejea con García hasta que huye del lugar.

Video viral

El registro ya cuenta con más de 2 millones de visualizaciones, 370 mil “likes” y más de 800 comentarios de internautas que dejaron sus reacciones en la caja de comentarios del post.

El hecho causó tal revuelo en redes sociales, que el joven tuvo que salir a dar explicaciones en una segunda parte. Según comentó, dejó el teléfono más de la cuenta, pues se abrieron las puertas y ahí fue el momento en que el atracador aprovechó para perpetrar el delito.

“Cuando me paré por el móvil me di cuenta del hombre, la suerte es que ya estaba levantado y al intentar cogerlo me empujó por el impacto (...) el decía que era su celular y la gente que estaba en el vagón lo bajó. Primera y última vez, esto no me va a volver a pasar”, comentó.



Con información de El Tiempo.

