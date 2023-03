VIDEO: Ibai Llanos explota contra Piqué tras partido de Kings League; amenaza con echarlo de redes

Luego de la polémica en el arbitraje del partido de Porcinos FC, equipo liderado por Ibai Llanos, en la "kings League", el streamer explotó contra el dueño de la liga, Gerard Piqué, y lo amenazó de sacarlo de sus redes sociales.

Por medio de TikTok, el usuario @clipsofibai compartió un video donde se ve al famoso streamer molesto con el ex del Barcelona.

"Ahora bien, si vas a mirar mis redes sociales, me pondré candado, los expulsaré a todos, cámaras y demás, porque no quiero que me veas en las redes sociales. Yo me voy a comportar bien en la cabina o en los programas, pero si yo en mis propias redes sociales no tengo libertad, me parece fuerte", dijo Ibai Llanos visiblemente enfadado.



Lee también Ibai Llanos revela a Escorpión Dorado cómo reaccionó Piqué a la canción de Shakira

¿Qué pasó durante el partido de Porcinos FC?

En el minuto 36 llegaba el primer tanto, obra de Javi Espinosa que desataba la euforia de Ibai Llanos; sin embargo, duró poco, porque en el 39 Gilles empató el encuentro para Aniquiladores.

En el último instante el Cupra Arena vivió un momento de polémica - de ahí las quejas de Ibai - al anular el VAR un gol de Porcinos que les daba la victoria.

Finalmente, en los penaltis, Cichero y Kilian fallaron sus tiros para Porcinos y el triunfo se iba para México y sus Aniquiladores.

Lee también VIDEO: Ibai Llanos explota contra Piqué; "te has hecho el modernito con 40 años"

Tuit de Ibai Llanos

Luego de la polémica decisión arbitral el streamer español utilizó sus redes sociales para desahogarse.

"Marcamos el 2-1 y uno de los CEOs de la Kings League pregunta a alguien de nuestro banquillo “quién ha marcado? qué pena queríamos penaltis” El resto de la historia ya la sabemos. Jajaja seguimos", se lee en el tuit.

Finalmente, criticó el arbitraje. "No se saben ni las reglas de su liga NOOOOOO".

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

aosr