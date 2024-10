VIDEO: Gustavo Macalpin presume foto en Metro de CDMX y lanza reflexión sobre los chilangos

El conductor Gustavo Macalpin presumió su viaje por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la Ciudad de México, donde dio su opinión sobre los capitalinos.

Por medio de la plataforma X, el mexicalense compartió una imagen al interior de la Línea 3 del Metro.

“Aprendiendo a usar el metro de la CDMX”, escribió.

Aprendiendo a usar el metro de la CDMX. pic.twitter.com/vgkEwZDqUn — Gustavo Macalpin (@GustavoMacalpin) October 17, 2024

Esto piensa Gustavo Macalpin de los “chilangos”

Por su parte, compartió un video donde habló sobre su experiencia en el transporte capitalino y dio su opinión de las personas de la metrópoli.

“Resulta y resalta familia que he estado gastando mucho en taxis, luego entonces dije: ‘ya basta, voy a utilizar el Metro’”, contó.

Aunado a ello, dijo: “De donde yo soy no hay metro, entonces no lo sé usar; total que bajó en la estación más cercana, se acerca un muchacho y me pide una foto, nos la tomamos y me preguntó qué hacía ahí (en el Metro). Le dije que estaba intentando aprender a usarlo [...] Me regaló una tarjeta y se tomó el tiempo de llevarme y de explicarme perfectamente qué era lo que tenía que hacer, un verdadero tipazo”.

Finalmente, dicha acción provocó que el conductor diera una reflexión sobre los “chilangos”. “Siempre escuchamos que la gente de la Ciudad de México son sangrones, son creídos; hoy comprobé que hay gente buena y mala en todos lados”.

