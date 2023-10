VIDEO: El épico encuentro de Pedro Pascal y Bad Bunny en Saturday Night Live

Bad Bunny realizó su primera aparición en el programa estadounidense Saturday Night Live. El reguetonero contó con la participación de varias celebridades, quienes lo acompañaron en diversos sketches de comedia.

El pasado 23 de octubre, el reguetonero realizó su debut como presentador e hizo referencia al momento “bochornoso” que vivió en los Grammys 2023.

En aquella emisión, no se subtituló correctamente al cantante cuando cantó y recibió su premio. Por el contrario, en la pantalla solo aparecía el mensaje “speaking in non-english”.

El congresista demócrata Robert García envió una carta al director ejecutivo de CBS, George Cheeks, en la que condenó que la cadena no haya subtitulado el idioma de Bad Bunny.

Bad Bunny en los Grammys 2023. Foto: YouTube

El monólogo de Bad Bunny y Pedro Pascal en SNL

En este contexto, uno de los momentos que causó furor en SNL fue protagonizado por el “Conejo malo” y su invitado sorpresa: Pedro Pascal.

Los famosos realizaron un monólogo en el que bromearon el uno con el otro hablando su idioma principal, es decir en español, y cada uno con su respectivo acento.

El actor chileno, y estrella de “The Last Of Us”, se convirtió en el traductor oficial de Bad Bunny.

“Estoy muy emocionado de estar aquí en Sábado Gigante... Lo siento, ese no. La gente se pregunta si puedo hacer este show porque el inglés no es mi primera lengua. No sé si ellos los sepan, pero yo hago lo que quiero hacer”, bromeó.

El intérprete de “Callaita” indicó: “puedo hacer este show en inglés, puedo ordenar en McDonald's en inglés, puedo tener sexo en inglés”, y en seguida comenzó a hablar español.

También pidió a la producción que por usar su lengua materna no le pusieran la leyenda “speaking in non-english”, como sucedió en los Grammys. En lugar de eso, le colocaron “hablando en un idioma sexy”.

Bad Bunny's monologue! pic.twitter.com/BDT6WA9vTo — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 22, 2023

A continuación, invitó al actor Pedo Pascal a pasar, lo cual hizo estallar de emoción al público. “¿Quieres que te traduzca”? le preguntó el famoso, y Bad Bunny asintió.

“Él dice ‘estoy muy agradecido por estar aquí con mi actor favorito Pedro Pascal”, dijo el chileno con el humor que lo caracteriza.

Finalmente, Pascal le pidió al “Conejo Malo” compartir a sus fans una fotografía de un momento vergonzoso. Sin pensarlo, el puertorriqueño mostró una imagen donde se le ve desnudo tomando el sol.





