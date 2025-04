Video: captan a ladrón robando casa en Puebla mientras se sirve agua y se viraliza; usuarios lo llaman “cínico”

En redes sociales empezó a circular el video de un ladrón que irrumpió el pasado 9 de abril en una casa en la ciudad de Puebla. El acto fue grabado por las cámaras de vigilancia y posteriormente se viralizó por tener un sorpresivo desenlace.

El clip muestra que el individuo ingresó por la puerta principal cargando un pico, herramienta por la que surgió la teoría de que el hombre se hacía pasar por jardinero y que dejó en el sillón para comenzar a detectar los objetos de valor que había en la sala.

Mientras precedía a indagar, se percató de la presencia de una cámara de seguridad y la volteó para no ser descubierto, sin embargo no se dio cuenta que seguía siendo filmado.

Ladrón roba casa en Puebla y fue captado mientras se sirve agua

Más allá del robo, lo que sorprendió a los usuarios fue la actitud tan relajada del hombre, quien después de llenar algunas bolsas con los objetos que sustrajo, se dio el tiempo para deambular por la cocina.

Luego de unos minutos, tomó una taza y se sirvió agua despreocupadamente en la vivienda que invadió y observó cada uno de los rincones.

Al finalizar el clip, este ladrón notó la ubicación de una segunda cámara, la cual volteó demasiado tarde, pues su cara ya había quedado grabada y ahora las autoridades, así como los dueños del inmueble, quienes presentaron la denuncia correspondiente, se encuentran investigando la identidad del hombre.

El video fue compartido por ADN40, donde se pidió por medio de ‘X’ que lo denuncien si algún usuario lo reconoce.

Cada día mas descaradas las 🐀



Este hombre se metió a robar una casa en la colonia La Hacienda, en #Puebla... fue tan cínico que todavía le dio sed y se sirvió agua 😒



Si lo reconoces, denúncialo ⚠️ pic.twitter.com/OUwuuZoDP7 — adn40 (@adn40) April 11, 2025

