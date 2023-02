La cebolla es un vegetal que se encuentra comúnmente en platillos diversos; guarniciones y salsas, aunque generalmente se come cocida o frita… hay quien prefiere la cebolla cruda y a mordidas.

En TikTok se ha viralizado la escena de una mujer que demuestra lo que significa ser amante de la cebolla cruda e incluso decide comerla a mordidas con limón.

Las imágenes fueron captadas “a escondidas” por la usuaria @fridahr03, quien no dudó en compartirlas en su cuenta de TikTok donde los usuarios tomaron el hecho con humor: “es para que dé palabras de aliento”, “aquí presente fan de la cebolla”, nombre si yo le tiro una mordida así a la cebolla ya no me vuelven a ver en este mundo”.

Lee también Super Bowl: Prepara la carnita asada como un experto con estos tips para encender el brasero

Hubo quienes se solidarizaron con la mujer y compartieron sus experiencias “yo también me como así la cebolla porque está más crujiente y es más sabor a cada bocado de comida. Hasta se me antojo”.

Y es que en las imágenes aparece la madre de la usuaria de Tiktok, colocando una cebolla completa en su plato, a un costado de su porción de carne y un limón. Justo después de que le da una mordida a la carne, limpia la superficie de la cebolla, le unta jugo de y la muerde.

Cuando se da cuenta que ha sido descubierta por su hija, comienza a reírse y en ese momento concluye el video. De acuerdo con la descripción, estos hechos fueron captados en Monterrey, México.







¿Cuáles son los beneficios de comer cebolla?

La cebolla es una fuente de potasio, calcio, hierro, magnesio y fósforo. Muy valorada alrededor del mundo por su versatilidad en la cocina se ha convertido uno de los imperdibles en todas las gastronomías.

Aunque sí llega a comerse cruda en ensaladas, guarniciones o saldas, es común hallarla frita o cocina en distintas recetas de platillos mexicanos.

Lee también VIDEO: Surge peligrosa tendencia entre los japoneses de ¿lamer los utensilios? Te explicamos

Foto: Pixabay.

- De comerla cruda contribuye a mejorar la digestión, disminuir la presión arterial, la inflamación y el colesterol. Además, previne el asma e infartos.

- Cuando se come cocina contribuye a combatir el estreñimiento y dolores de estómago por inflamación.

- Su sabor picante aumenta la circulación de la sangre y provoca sudoración.

- En época de frío, su consumo ayuda a combatir resfriados e infecciones.

- El líquido que emana de la cebolla alivia las picaduras de insectos.

- Tomar el jugo de cebolla es excelente remedio para los dolores de garganta

Lee también VIDEO: Ratas "invaden" Times Square en Nueva York... hombre las alimenta

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

sal