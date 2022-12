Los viajes dejan grandes anécdotas incluso para la tripulación de las aerolíneas, quienes a veces tienen que lidiar con pasajeros difíciles durante los vuelos.

Tal fue el caso de una azafata que se viralizó en redes sociales por gritar a un pasajero durante un vuelo de Estambul, Turquía, a Nueva Delhi, en India.

En las imágenes captadas por otra de las personas que viajaba de pasajera en un avión se observa a la azafata en cuclillas dialogando con uno de los pasajeros.



“Mi tripulación está llorando por su culpa, por favor intente entender”, le explicaba la mujer al pasajero, quien aparentemente tenía un problema. La discusión de casi un minuto de duración ocurrió en pleno vuelo.

El pasajero molesto comienza a reclamar a gritos, lo que ocasiona que la azafata pierda la paciencia y comience a gritar.

Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant"

An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) December 21, 2022