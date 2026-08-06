El pasado 1 de agosto, la Ciudad de México registró intensas lluvias acompañadas de fuertes ráfagas de viento que afectaron diversas alcaldías. Sin embargo, la situación adquirió un matiz crítico para los usuarios del sistema de transporte colectivo Cablebús, quienes experimentaron momentos de tensión cuando varias góndolas detuvieron su marcha a mitad del trayecto debido a los protocolos de seguridad activados por el mal tiempo.

Durante la paralización del servicio, el viento provocó que las cabinas se oscilaran violentamente de un lado a otro, lo que desató el caos entre las personas atrapadas en el interior.

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El suceso fue capturado en video por pasajeros y testigos que presenciaron cómo las unidades penduleaban en el aire. Las imágenes, rápidamente difundidas a través de plataformas digitales, muestran la magnitud del bamboleo de las estructuras mientras la lluvia impactaba directamente contra los cristales.

De acuerdo con las grabaciones que circularon en redes sociales, la suspensión del movimiento de los cables busca evitar descarrilamientos o accidentes mayores durante eventos meteorológicos severos, aunque la experiencia generó pánico entre la ciudadanía.

La reacción en redes sociales y la preocupación de los pasajeros

La difusión de los metrajes provocó una ola de comentarios e interacciones en internet, donde los usuarios expresaron desde inquietud hasta fuertes críticas hacia la fiabilidad del transporte aéreo urbano en situaciones climáticas extremas.

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Diversas personas compartieron sus impresiones sobre los riesgos de utilizar este medio de transporte en medio de una tormenta. Entre las publicaciones recabadas en la plataforma X (antes Twitter), un usuario señaló: "Estragos de la Madre Naturaleza. Gente si ven que va a llover NO USEN este tipo de transporte hasta que pase la tormenta".

Por su parte, otros internautas cuestionaron la eficiencia del sistema para operar a gran escala, como un usuario quien afirmó: "Un claro ejemplo de que esa madre no sirve para transporte masivo".

Seguridad operativa e impacto del clima en la infraestructura urbana

El comportamiento de los sistemas de transporte teleférico ante fenómenos meteorológicos responde a estrictos estándares internacionales de la industria del cable vial. Cuando las velocidades del viento superan los límites permitidos por los fabricantes, los sensores de las estaciones activan frenos de emergencia automáticos como medida preventiva para resguardar la integridad de la línea.

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Las autoridades de gestión de riesgos recomiendan a la población mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos antes de utilizar sistemas de transporte expuestos al intemperie. Aunque las góndolas están diseñadas para soportar oscilaciones dinámicas y descargas eléctricas mediante sistemas de tierras físicas, la percepción de inseguridad por parte de los viajeros aumenta considerablemente cuando las unidades quedan suspendidas a gran altura durante eventos severos.

El incidente del 1 de agosto reafirma la importancia de revisar continuamente los protocolos de evacuación y mantener una comunicación constante con los pasajeros en el interior de las unidades durante emergencias climáticas.

Usuarios grabaron la fuerte tormenta que cayó desde una cabina del #Cablebús que va de Indios Verdes a Cuautepec, en @TuAlcaldiaGAM. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/me3vfmjJj7 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 2, 2026

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