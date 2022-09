"Tolkien se está revolcando en su tumba", Elon Musk critica la serie "Los Anillos de Poder"

El empresario sudafricano, Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, criticó el reciente estreno de "Los Anillos de Poder" serie inspirada en el universo de El señor de los anillos, pues, dijo: "Tolkien se está revolcando en su tumba".

Por medio de Twitter, el empresario no dudo en expresar su opinión sobre la serie, basada en los libros del escritor británico J. R. R. Tolkien, pues consideró que algunos de los personajes masculinos "son cobardes, idiotas o ambos"; sin embargo, no todo le pareció malo, pues elogió al personaje de Galadriel, interpretada por la actriz Morfydd Clark.

"Casi todos los personajes masculinos hasta ahora son cobardes, idiotas o ambos. Solo Galadriel es valiente, inteligente y agradable", dijo Musk.

Almost every male character so far is a coward, a jerk or both. Only Galadriel is brave, smart and nice. — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022

Asimismo, en otro tuit compartió una imagen de un supuesto usuario alabando la serie, pues consideró que "el 90% de mis comentarios son bots".

And 90% of my comments are bots pic.twitter.com/A7RKyNJZoR — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022

"Los anillos de poder" divide opiniones

"La mejor parte de fue cuando me quedé dormido", "dos capítulos y ya necesito que salga el tercero", "no pensé que me decepcionara tanto" y "la verdad me gustó", son muestra de lo controversial que han resultado los primeros dos capítulos de la serie "El señor de los anillos".

En redes sociales se ha polarizado la opinión sobre esta producción que se ubica mucho tiempo atrás de los acontecimientos mostrados en "El Hobbit" y la trilogía original, mostrando el forjado de los anillos, que se convertirían en el deseo de varios.

Durante los ocho episodios que conforman "El señor de los anillos: los anillos de poder", difundida por Amazon Prime Video aparecerán personajes ya conocidos por los fans del escritor J.R.R Tolkien como Isildor y Sauron.

