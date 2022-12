Tiktoker organiza posada en calles de Qatar

Los mexicanos se hacen notar en cualquier parte del mundo y Qatar no iba a ser la excepción, esta vez por el tiktoker @yaireltraviezo que celebró una posada hasta la tierra sede del mundial.

Con una bocina, varios mexicanos entonaron villancicos conocidos en las posadas mexicanas, mientras que captaron la atención de los turistas presentes y el momento quedó grabado en un video que ya es viral en TikTok.

"Mi burrito sabanero", es la canción que se escucha en el video que ha encantado a muchos por representar una de las tradiciones mexicanas más bonitas. Se aprecia a Yair El Traviezo, vestido de mariachi, mientras recorre las calles de Qatar sosteniendo la bandera de México y, al paso, se unen otras banderas.

