TikTok: Se harta de los carros mal estacionados, cobra venganza y se hace viral

Un trabajador de la construcción se volvió viral luego de que cobró venganza a los conductores de carros que se estacionan donde no deben. Cansado de que le ocuparan el espacio para entrar a su trabajo, puso en marcha un plan con el que se convirtió en tendencia en las redes sociales. Con más de un millón de reproducciones, su clip pronto generó la reacción de los internautas.

Desde que su venganza fue publicada en TikTok lo llaman “el dueño de la calle”. Es que su método para desquitarse de los conductores llevó a que muchos le preguntaran si él había comprado la zona donde estaban estacionados. Fue así como debió aclarar el por qué de su indignación y detallar cuánto entorpecen su trabajo diario este tipo de personas.

Lee también: TikTok: Deja su carro en el taller y lo encuentra en un local de comida rápida

Desde su cuenta de TikTok mostró cómo encerró uno de los carros entre dos volquetes. Se supone que no debía estar estacionado ahí, ya que hay una obra en marcha con un portón gigante en el que se supone no debía estacionar. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso y puso el vehículo igual. “Pero se los juro, este no deja nunca más un coche junto a un volquete en una obra”, se lo escucha decir en el video.

Lee también: Mujer es furor en la red por una particular técnica casera para evitar robos en la playa



Lee también Marcelo Ebrard ya tiene su rap para las elecciones 2024

Ante la ola de comentarios bajo su clip viral, el albañil debió aclarar que “no se lo toqué, ni a palos”. En ese sentido, dejó en claro que pese a la proximidad de los volquetes no le hizo ningún rayón al carro. Si bien, muchos cuestionaron su actitud, también hubo usuarios que aprovecharon la oportunidad para criticar a quienes estacionan mal.

“Necesito ver la reacción del dueño del auto”, “Pagaría para ver como lo saca”, “Maravilloso, es algo que deberían hacer todos los que estacionan así, una buena lección”, son tan solo algunos de los mensajes que los usuarios dejaron bajo el video.