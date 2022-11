Los asaltos son “el pan de cada día” en varias partes del país, sobre todo en el transporte público donde se vuelven amargas experiencias para las víctimas debido a la forma violenta en que se desarrollan.

Sin embargo hay ocasiones en las que dichos hechos se vuelven experiencias peculiares y curiosas para los involucrados, como lo atestiguo una usuaria de TikTok quien compartió la historia de cómo unas mantecadas la salvaron de ser asaltada.

“Me iba a comer estas mantecadas y me acorde de la vez que me salve de un asalto por… unas mantecas. Yo sé que suena como muy estúpido pero es que… realmente fue por unas mantecadas”, menciona entre risas la joven al inicio de su relato.

Sofía Rosales contó que cuando ella asistía a la preparatoria, allá por el año 2014 o 2016, se había comprado un paquete de cuatro mantecadas antes de subir al transporte público.

“Me subí… y entonces íbamos a entrar a un camino que estaba como medio oscuro y se subieron como cuatro weyes o tres, no me acuerdo”.

Continúo su relato mencionando que tenía mucha hambre por lo que, aunque le tocó parada en el vehículo, decidió comerse sus mantecadas.

“Entonces agarre una mantecada y el señor se me quedó viendo mientras yo me comía mi mantecada y entonces le dije ‘¿quiere una mantecada?’ y el señor me dijo como de ‘no, muchas gracias’”.

Sofía continúo insistiendo con el hombre para que aceptara el pan dulce, lo que al final sucedió.

“Y yo así como de ‘No, sin problema, a mí me gustan mucho las mantecadas ¿seguro que no quiere?’ y me dice ‘bueno, gracias’ y agarró una mantecada y se la comió”.

Luego de terminar de comer, la joven escuchó que los hombres que se habían subido comenzaron a exigir las pertenencias de los pasajeros, entre ellos el sujeto a quien “le invitó” una mantecada.

“La traición hermano, la traición, te di una mantecada”, menciona la joven.

Sofía narra que mientras decidía cuales de sus pertenencias entregar al saltante, el hombre le indicó que no entregara nada y le agradeció que le compartiera de su comida.

“No, tú no, gracias por la mantecada… y así fue como me salve de que me asaltaran”, concluyó la joven.

La peculiar historia provocó varios comentarios en redes sociales, donde los usuarios señalan que en realidad fue la amabilidad de la joven la que la salvo, además hay quienes aseguran que comenzarán a viajar con este tipo de pan dulce.

“Llevaré unas mantecadas conmigo siempre”, “Lección del día,inviten de lo que traigan a los extraños en el transporte público”, “Por eso siempre es un buen tema de conversación ¿Te gusta el pan, quieres pan? El pan es vida” y “Jajajaja ahí te das cuenta que un acto de amabilidad tan mínimo si te puede salvar jajajaja”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

También hubo quienes compararon este relato con el de otra chica, quien aseguró que se salvó de un asalto por llevar una paloma muerta en su mochila.

