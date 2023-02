Tiktok: Mujer pelea con chofer de camión, lanza piedra y le pega a bebé

A través de TikTok se difundió el video de una mujer que agredió física y verbalmente al chofer de un camión de transporte público. Con el altercado, no consideró las consecuencias de sus acciones y lastimó a una bebé.

En redes sociales abundan videos de situaciones cotidianas que ocurren en diferentes espacios, como lo es el transporte público. No obstante, muchos de ellos reflejan el nivel de intolerancia que tienen algunos usuarios y usuarias.

Lo anterior quedó demostrado con una mujer que se negó a bajarse del camión cuando se lo solicitaron y, para desquitarse, arrojó una piedra al vidrio de la unidad.



Foto: Captura de pantalla tomada de TikTok @marianomedinaornelas

¿Qué ocurrió con “Lady camión" de TikTok?

El usuario @marianomedinaornelas compartió el momento en que se le solicitó a la mujer que descendiera del camión. De acuerdo con el chofer, la pasajera iba agrediendo verbalmente a los tripulantes.

Al resistirse, la mujer comenzó a gritar palabras altisonantes al chofer y le aventó manotazos para evitar que fuera acorralada hacia la puerta de salida del vehículo. Seguido, el resto de tripulantes comenzaron a decirle que se bajara, aunque hizo caso omiso.

“A mi no me toques, no me estás rayando la madre”, le gritó la mujer al chofer. Seguido, arremetió contra el hombre y le dijo “de seguro tu mamá te abandonó”.



Ante la situación, la mujer se dirigió a los pasajeros, a quienes les expresó “No me voy a bajar. Y ningún hombre me defiende, ni nada”. Uno de los tripulantes le comentó “usted empezó señora”, a lo que la pasajera respondió “él me bajó acá y aquí no es bajada” con un tono de molestia.

Al cabo de unos segundos, “Lady Camión”, como la bautizaron usuarios de TikTok, descendió de la unidad. No obstante, en el momento que el camión arrancó, la mujer le arrojó una piedra en la ventana.

La acción de la pasajera asustó al resto de tripulantes, pues bien pudieron haber salido lesionados. Sin embargo, en el final del video se escucha que alguien señala “le pegó a la bebé”, haciendo referencia a que la piedra hirió a una menor de edad.

Hasta el momento, no se sabe en dónde ocurrieron los hechos. Asimismo, se desconoce si la menor herida recibió atención médica. Si embargo, el video ya generó decenas de reacciones de indignación en la red social.

