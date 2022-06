“Mes de junio, mes del Pride, en Bar 27 no me dejan entrar porque soy un hombre vestido de mujer”.

Así fue como la usuaria Mitzy Castro, quien se identifica como mujer cisgénero, denunció que fue víctima de discriminación por parte de personal del Bar 27, ubicado El Pedregal, en la Ciudad de México.

En el video difundido en Tik Tok e Instagram, aparecen hombres de seguridad del establecimiento y un hombre grabando a la denunciante. En otra toma Mitzy muestra que colocaron un letrero de “aforo completo”, al parecer para justificar que le negaron el acceso por esa situación y no por su orientación.

“Me acaban de correr de Bar 27, aquí de la Ciudad de México, por ser una mujer trans”, denunció Mitzy, quien también dijo que nunca ha tenido problema por que la identifiquen como mujer trans, pero que es la segunda vez que pasa una situación así y lamentó que la mayoría de la comunidad trans tiene que pasar por cosas así.

“Yo si pienso en mis amigas, en otras mujeres trans y wey, neta, no quiero que nadie pase por esto, fue horrible como ves a la gente alrededor riéndose, fue muy ojete, yo no sé en qué momento, en pleno junio de 2022 estamos pasando por estas cosas”.





Ayer sufrí discriminación por ser “trans” … Nota: soy Cis, no tengo ningún problema con que me pregunten si soy trans… El caso es que me negaron el acceso por “ser un hombre vestido de mujer” Bar 27 en CDMX #transfobicos #clasistas https://t.co/wHN37pTtXO — Pinchi Plebe (@mitzycastrom) June 10, 2022

“Es un hombre vestido de mujer, no pasa”

En Instagram acompañó el video con un texto dando más detalles.

“De verdad, en el momento fue tan increíble que me causaba gracia que en pleno junio 2022 me sucediera algo así.

Y mientras más lo pienso y asimilo lo que viví, llega la decepción a mi corazón, aquí es donde vivo, aquí es donde quiero vivir en paz… #cdmx #Mexico #mexicoclasista … y esto es lo que sigue sucediendo. Estas palabras salieron de Nacho (Sí ese Nacho al que todos le dicen: “yo quiero 3 botellas), tal cual: es un hombre vestido de mujer, no pasa.

No hago esto para que cierren el bar, no creo que eso pase. Me gustaba, ya había ido una vez a divertirme… hoy visito el antro por segunda vez y así es como me tratan. Solo lo subo para que concientícemos el trato que llevan nuestras hermanas”.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto.

