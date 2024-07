TikTok: Joven se gradúa de la Ibero y se convierte en exitoso tianguista; "mi mamá está orgullosa"

En la actualidad, muchos jóvenes enfrentan el desafío desalentador de graduarse y de encontrarse sin oportunidades laborales en sus campos de estudio. Este fenómeno refleja una brecha preocupante entre la formación académica y las demandas del mercado laboral contemporáneo.

Invertir en una educación superior de calidad siempre se ha considerado una inversión en el futuro. Sin embargo, para algunos graduados, este camino no garantiza automáticamente una colocación laboral adecuada.

Tal fue el caso de un joven, quien fue identificado como Alberto Plata, quien se volvió viral en redes sociales luego de que dio a conocer que tras graduarse de la Universidad Iberoamericana, mejor conocida como Ibero, decidió emprender de manera informal un negocio en un tianguis de la Ciudad de México, ante la escasez de oportunidades tradicionales de empleo después de graduarse.

Joven se gradúa de la Ibero y logra convertirse en un exitoso tianguista

A través de su cuenta de TikTok, el usuario @albertoplata91 compartió su inspiradora historia, donde reveló que inicialmente se sentía avergonzado de ser tianguista, pues creía que había desepcionado a sus padres, quienes habían hecho grandes sacrificios para financiar su educación en una universidad privada.

“Vengo de una familia de clase media que sacrificó todo financieramente para que yo fuera a una buena universidad: ahorros, préstamos, deudas”, expresó.

Asimismo, mencionó que, a pesar de haber conseguido un trabajo tras graduarse, no era suficientes, pues anhelaba emprender y tener su propio negocio, pero carecía de los recursos necesarios para hacerlo realidad.

"Yo siempre quise emprender, pero no tenía los suficientes recursos para eso. Entonces un días dije: " al carajo", tome los pocos ahorros que tenía, le compré mercancia a varios chinos y comencé a vender en diferentes tianguis de la ciudad. Llegaba con una lonita de sol a sol, colocaba mi mercancía y comenzaba a hacer lo que mejor sé hacer: vender", dijo.

Sin embargo, apesar de que el joven continuaba teniendo la sensación de que estaba defraudando a sus padres porque vendía productos en "el piso, en una lona, en un tianguis", con el tiempo fue adquiriendo experiencia, por lo que decidió profesionalizar su emprendimiento y diversificar su oferta para satisfacer mejor las necesidades de sus clientes.

"Yo sabía que ese era mi camino, y funcionó. Mi negocio creció, lo formalizamos y ahora somos mayoristas con clientes en todo el país. Estoy seguró que mi mamá está orgullosa de mi, y espero que mi papá que ya no está con nosotros, también lo esté.", finalizó.

Como era de esperarse, el videoclip, el cual cuenta con más de 400 mil vistas y 20 mil likes, ha recibido varios comentarios de usuarios, quienes también han mencionado que "no se dedican a lo que realmente estudiaron".

"Abogada que se dedica al comercio. Jamás he ejercido y soy muy feliz con mi trabajo", "Wow m siento súper identificada contigo! Soy odontóloga por profesión y hoy en día comerciante", "En mi opinión no se defrauda a nadie, no hubieras tenido ese resultado sin haber tenido la experiencia que lograste", fueron algunos de ellos.

