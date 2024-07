Luna Bella: Policía del video íntimo en Metro CDMX niega suspensión; "no me han notificado nada"

Luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitiera un comunicado oficial, informando que el policía Jorge López Villegas, captado en un video comprometedor en el Metro de la Ciudad de México junto a la influencer Luna Bella, había sido suspendido de manera preventiva y convocado para rendir su declaración oficial. Recientemente el "Señor Indomable", como también es conocido, contradijo esta versión.

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, para su canal de YouTube, el uniformado afirmó que hasta el momento no ha recibido ningún llamado por parte de las autoridades: “ Actualmente he ido a trabajar, no me han notificado nada. Sé por otras instancias que estoy suspendido, pero no sé mi situación. Ahorita ya me asesoré, tengo mi abogado, y por el momento la Secretaría no me ha notificado nada”.

Asimismo, indicó que es miembro de la Unidad de Policía Metropolitana Fuerza de Tarea conocida como Zorros, un destacamento élite dentro de la SSC-CDMX donde ha recibido una formación extensa para llevar a cabo diversas operaciones, incluidas algunas de alto riesgo. Tiene una trayectoria policial de seis años, de los cuales pasó tres desempeñándose como policía sectorial.

"Hago mis pruebas, mis exámenes y cuando yo entré eran 250 elementos y nada más nos graduamos 60", expresó.

