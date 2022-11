TikTok. Joven compra un vuelo para Chiapas y la llevan a Estados Unidos

Una joven denunció en TikTok que tomó un vuelo rumbo a Chiapas y terminó en Seattle, Estados Unidos y esto sin tener visa.

La tiktoker abordó un vuelo de Volaris con destino a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero llegó a Norteamérica luego de que personal de la aerolínea al parecer se confundieron y en lugar de abordarla al avión que se dirigía a su destino la ingresaron a otro avión.

La joven se percató del error cuando las sobrecargos le entregaron una papeleta de migración para que documentara su pasaporte, mismo que no tenía, pues su vuelo era nacional.

En un segundo video, la tiktoker explicó que mandó mensaje a sus familiares durante el vuelo para que pudieran saber sobre su situación una vez que aterrizara.

Ya en Estados Unidos, personal de la aerolínea la recibió y la acompañaron para que pudiera tomar el único vuelo de regreso a México, porque no tenía documentos y tampoco habla inglés.

Mientras tanto, en migración, las autoridades estadounidenses le dijeron que no tendría “récord”, pues no había cometido algún delito. Hasta el momento la aerolínea no se ha pronunciado.

