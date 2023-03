TikTok: Empleada bloquea a su jefe por contactarla fuera del horario laboral y se viraliza

TikTok cuenta con diferentes historias, trucos y consejos de personas que se han encontrado en una situaciones un tanto incómodas. Tal fue el caso de una mujer que reveló la acción que tuvo que tomar ante los abusos de su jefe.

La empleada, de origen canadiense, publicó un video en la plataforma china donde detalló los motivos que la llevaron a tomar la decisión de bloquear el número de su superior fuera de su jornada laboral.

Y para su sorpresa, la acción que realizó le valió decenas de aplausos, pues internautas dijeron sentirse identificados con ella.



Foto: Captura de pantalla tomada de TikTok / @wealthxalab

¿Por qué la empleada bloqueó a su jefe?

La usuaria de TikTok, quien se hace llamar Vanessa, explicó que se sentía molesta porque su jefe le enviaba mensajes o le realizaba llamadas para pedirle tareas extras, una vez que ya había finalizado su horario de trabajo.

Ese día en particular, @wealthxalab decidió quedarse en casa y no ir a trabajar porque estaba enferma. Aun con ello, su jefe le siguió solicitando pendientes, por lo que sin pensarlo dos veces lo bloqueó y no le contestó.

Según explicó Vanessa, ella cuenta con un celular propio y uno laboral. Pero su superior la buscó en el teléfono de asuntos personales, lo cual terminó por colmar la paciencia de la joven.



La empleada también agregó que, ante la falta de respuesta, su jefe le envió un par de mensajes diciéndole que se trataba de una emergencia laboral, por lo tanto debía contestar.

“Pago 45 dólares al mes para tener una línea de trabajo aparte y mi jefe sabe que no puede llamar al número personal. Pero a veces lo hace y por eso lo bloqueé”, compartió con sus 12 mil seguidores de TikTok.

Como era de esperarse, la experiencia de la joven desató un debate en la plataforma sobre si fue correcta o no la acción que tomó contra su jefe.

“Actualmente, en Ontario, Canadá, es ilegal contactar a los empleados fuera del horario de trabajo”, “No te culpo, no es tu amigo ni tampoco estás trabajando”, “Tal vez deberías buscar un nuevo trabajo”, “Solo ignora su mensaje y hazle un recordatorio en el futuro”, fueron algunas de las reacciones que generó el video.

