TikTok: Deja su carro en el taller y lo encuentra en un local de comida rápida

Un hombre se volvió viral en TikTok luego de denunciar a su mecánico. Es que mientras almorzaba en McDonald's lo vio pidiendo comida con su carro. Con celular en mano decidió grabar lo que vio para luego pedir ayuda en las redes sociales. Es que cuando intentó reclamar en el taller con el video la respuesta lo dejó helado.

El joven mencionó en su video que el mecánico “está conduciendo mi auto después de que lo dejé para que lo inspeccionaran, ¿qué debo hacer?”. Agregó que hacía tan solo 10 minutos lo había llevado y que estaba indignado ante la situación.

Según detalló desde su cuenta de TikTok, cuando se quejó le explicaron que este tipo de conductas son habituales. “Sí, si está cerca de ellos y si su hora de almuerzo también está cerca, lo suelen hacer”, le dejó en claro la encargada del taller. Fue ahí cuando recurrió a los usuarios de la red social y les pidió ayuda.

El mecánico fue a comprar comida con su carro. Foto: TikTok @euqir78

Con más de 18 millones de reproducciones, el video se hizo viral y los usuarios de esta red social se solidarizaron con él y hasta lo animaron a realizar una denuncia formal. Mientras que varios señalaron que se trató de un acto muy “irresponsable” de parte del taller y hay otros que aseguraron que estas prácticas son habituales en algunos lugares. Es que según estos usuarios es la única manera de encontrar "fallas", es cuando se maneja.



“Necesitan probar los autos, así que ¿por qué no hacerlo con un viaje que valga la pena para ellos? Es legítimo, no está haciendo nada malo”. Pero también están los que opinan que en este caso no estaba justificado que lo sacaran del taller mecánico. “No se les permite manejarlo para uso personal. Así que sí, es ilegal”, agregaron.