“Tienes un papá que va a luchar por ti”: Festeja los 3 años de su hija afuera de los juzgados

En redes sociales está circulando un video en el que se observa a un hombre que se encuentra afuera del Palacio de Justicia de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, para celebrar los tres años de su hija.

En el metraje explica que la madre biológica de la niña no le permite ver a su hija.

“Te traje tu pastel, te traje un payasito y una botarga que tanto te gustan, y estoy aquí en este juzgado sexto para cortar el pastel, porque otra vez no se me permitió ver y pasar tu cumpleaños contigo”

El hombre también acusa que la menor ha llegado con golpes al centro de convivencias, no obstante, los psicólogos no lo apuntan en el informe. Asimismo, señaló que ha recibido amenazas por parte de uno de los tíos de la pequeña.

Una de las cosas que más resaltó es que está dispuesto a defender el derecho que le corresponde como padre biológico y mencionó que hay una organización llamada “Otro cumpleaños sin ti, no somos cosas; somos tus hijos”, para apoyar a personas que pasen por situaciones similares.

“Quiero que te des cuenta que tienes un papá que está aquí determinado para luchar por ti”, resaltó.

De igual forma dijo que la organización tiene como objetivo principal apoyar a aquellos padres que no pueden ver a sus hijos por algo llamado “alienación parental”.

Según información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la alienación parental consiste en las conductas que lleva a cabo el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija, e injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor.

El video publicado en TikTok por la cuenta @agustinramirez311, ya supera las dos millones de reproducciones y algunos de los comentarios son los siguientes: “Señor, espero de todo corazón que alguien lo pueda ayudar”, “Qué coraje, se divorció de su esposa no de su hija. ella tiene derecho a estar con su papá”, “Un buen padre lucha como usted”, “Un papá como él ya no existe, deberían darle una tenencia compartida a papá y mamá”, entre otros.