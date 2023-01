¡Tienes que verlos! Los mejores memes por el regreso de RBD

Este jueves 19 de enero las redes sociales se inundaron de comentarios respecto al regreso de una de las agrupaciones más famosas de Latinoamérica y el extranjero: RBD.



Captura de pantalla tomada de Twitter @DiaMundialDeRBD

Rebelde fue una telenovela que se transmitió a principios de los 2000 y trata de cómo sus protagonistas Mía Colucci (Anahí), Roberta Pardo (Dulce Maria), Guadalupe Fernández (Maite Perroni), Miguel Arango (Alfonso Herrera), Diego Bustamante (Christopher Von Uckermann), y Giovanni Méndez (Christian Chávez), se enfrentaban a varios desafíos en una escuela privada elitista.

La fama que alcanzaron fue tal, que ganaron varios premios Billboard por los éxitos musicales que lanzaron. Además, la trama de romance y aventuras llegó a más de 10 países, de hecho en Netflix hay una serie que lleva el mismo nombre.

Lee también: RBD hace oficial su regreso, esto es todo lo que debes saber sobre el Soy Rebelde Tour

Tras la publicación en Twitter de su última gira como agrupación musical luego de más de 15 años de no aparecer en los escenarios; los internautas reaccionaron con memes.

No obstante, los usuarios comentaron que no están de acuerdo con los lugares que vienen marcados para el Rebelde Tour, pues la mayoría son en Estados Unidos y no en Latinoamérica.























Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

ayef / sal