¿Hay relación entre Rihanna y los Illuminati? Este gesto en el Super Bowl lo respondería

El show del medio tiempo del Super Bowl liderado por Rihanna se convirtió en uno de los momentos históricos de la National Football League (NFL), ya que fue la primera mujer en presentarse en solitario y embarazada durante su regreso a los escenarios.

Sin embargo, a pesar del éxito y de los más de 118 millones de espectadores que sintonizaron el espectáculo mediante distintos soporte tecnológicos, esto de acuerdo a la cadena Fox Sports, la cantante se vio envuelta en una polémica y más de un fan señaló un posible vínculo con los Illuminati.

Todo empezó por una señal que la originaria de Barbados realizó mientras se encontraba arriba de una plataforma volátil. Y es que al momento de interpretar “Diamonds” formó un triángulo con las palmas de sus manos, hecho que generó diversas teorías conspirativas en redes sociales.



Foto: Instagram @badgalriri

¿Por qué Rihanna fue relacionada con los illuminati en el Super Bowl?

Antes del comienzo del halftime, las especulaciones respecto a Rihanna ya abundaban en internet. Partiendo por el inesperado anuncio de su embarazo, mismo evidenció tras realizar movimientos con la mano sobre su panza abultada.

Sin embargo, el momento de euforia llegó cuando entonó “Diamonds”, uno de sus éxitos musicales y de los más populares dentro de la cultura pop.

A través de Twitter, varios usuarios replicaron el momento en que la cámara captó a la artista haciendo el triángulo invertido con sus manos. Por lo que no dudaron en sugerir que se trataba de un símbolo Illuminati.



Foto: Instagram @nfl

El símbolo del triángulo o la pirámide hace alusión al Ojo de la Providencia, o también conocido como “el ojo que todo lo ve”. Dicho gráfico ha dado origen a múltiples discusiones, pues se asocia con la masonería y a grupos apócrifos, como los illuminati.

Asimismo, el símbolo es uno de las predilectos de los teóricos de la conspiración. No solo aparece en edificios y escenarios de todo el mundo, sino al reverso de los mismos dólares estadounidenses.

“Estaba viendo en YouTube su actuación de nuevo y me acabo de dar cuenta de que censuraron su cartel illuminati en la televisión” fue uno de los post que se colgaron al finalizar del medio tiempo.



i was watching on youtube her performance again and i just realized they censored her illuminati sign on tv pic.twitter.com/CwP55twFWu

¿Qué significa la seña que Rihanna hizo en el Super Bowl?

Con el surgimiento de teorías donde tachaban a la cantante de 34 años de ser Illuminati, otros usuarios de la red social descartaron que se haya tratado de un mensaje oculto.

Y es que, en realidad, el gesto que Rihanna hizo fue en alusión a la frase “Brilla como un diamante”, la cual se incluye en su canción “Diamonds”.

“Ese es el símbolo de rockafella, todos lo hacen en las gradas. Beyoncé lo hace, al igual que la audiencia”, dando a entender que es una costumbre que la pareja de Asap Rocky tiende a hacer en sus presentaciones.



that’s the rockafella symbol they all do it smh jay-sway in the stands beyoncé does it to so does the audience if you ever been to their concert bern to like 4 plus her song is shine bright like a diamond symbol y’all read into too much smh

— kelly pujue (@sierrasmom5) February 14, 2023