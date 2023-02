¡Ten cuidado! La barba y los besos pueden ocasionar problemas a tu piel

Según Debra Jaliman, dermatóloga de la ciudad de Nueva York, la barba de los varones puede ser un caldo de cultivo de gérmenes si no se tiene la higiene adecuada.

Además mencionó para Women’s Health, que aunque el riesgo es pequeño, el vello de la barbilla y las mejillas puede albergar gérmenes que pueden causar herpes, infecciones por hongos o incluso una infección por estafilococos.

En Twitter, la usuaria @LadieLabrys dio a conocer por medio de fotografías los casos de chicas que se han infectado por besar a hombres con exceso de vello en la cara.

Men are literally filthy. Why do y’all even like them pic.twitter.com/Oq6VOyu9k4

— LADiE (@LadieLabrys) February 2, 2023