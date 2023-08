Taylor Swift: Tienda consiente a swifties con kits para hacer ‘friendship bracelets’

La cantautora y productora estadounidense Taylor Swift ofrecerá cuatro conciertos en el Foro Sol de la CMDX para deleitar a sus swifties, como se hacen llamar sus fans.

En los conciertos de la artista es común ver las famosas ‘friendship bracelets’ o ‘pulseras de la amistad’, pues sus fans las intercambian durante el evento.

Tienda convierte fantasía de los swifties en realidad

Es tanta la euforia de la gira mundial "The Eras Tour", que una famosa tienda de manualidades, ha puesto a la venta un kit para realizar las pulseras que llevarán las swifties.

Se trata de la tienda Fantasías Miguel, empresa que tiene más de 55 años de existencia, especializada en la venta de materiales para hacer manualidades, así como en decoración.

De acuerdo con la información en su página la compañía tiene 37 tiendas en México, repartidas en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Yucatán, Puebla, Guanajuato y Querétaro.

En festividades, temporadas de graduaciones y de regreso a clases estas tiendas también suelen ser muy visitadas por la gente para adquirir adornos o materiales para realizarlos ellos mismos.

Intercambio de pulseras en conciertos de Taylor Swift

En redes sociales circulan imágenes de las pulseras que se estarán intercambiando durante los 4 conciertos que dará la cantante estadounidense en el Foro Sol de la CDMX.

En la pulseras se puede insertar el nombre de alguna persona o de alguna canción de Swift.

te amo fantasías miguel me haces sentir querida pic.twitter.com/ovHRB9uZKF — ren -5 (@renst91) August 21, 2023

¿Qué significa el brazalete que usan los fans de Taylor Swift?

Se les conoce como friendship bracelets o “brazaletes de la amistad”, un accesorio propio de los swifties que se ha hecho tradición en cada concierto. Las pulseras son elaboradas por las mismas admiradoras con cuentas de letras para armar frases alusivas a Taylor.

La idea surgió a partir de la canción “You’re on Your Own, Kid”, en la que uno de sus versos dice “Entonces haz las pulseras de la amistad, aprovecha el momento y pruébalo”.

📸 | Olivia wearing a friendship bracelet a fan made her! @hterodrigo pic.twitter.com/9kaXH9QohW — Olivia Rodrigo HQ (@OliviaRodrigoHQ) August 15, 2023

