Susana Moscatel denuncia acoso en cafetería de CDMX: "La cosa está realmente fea"

La productora y escritora Susana Moscatel denunció en redes sociales el acoso que sufrió en una cafetería de la Ciudad de México mientras se encontraba descansando de su rutina matutina.

Por medio de un hilo de Twitter, Moscatel relató el momento de "horror" que pasó.

"Hoy salí a correr y acabando pasé a mi lugar habitual, siempre concurrido, por un café. Estaba conmigo mi perrita Mika, y nos sentamos en el exterior para reponernos y descansar un rato con la cafeína necesaria. Todo iba bien, cuando llegó un señor vestido de jeans con camisa roja, lentes oscuros y barba descuidada", narró la productora.

Aunado a ello, la escritora detalló que el hombre le preguntó si podía ocupar la silla que se encontraba en su mesa, a lo cual, Susana aceptó; sin embargo, dijo que tras dejar de ver su celular se dio cuenta que el hombre estaba sentado en la misma mesa de ella. "Estaba sentado como si lo hubiera invitado a mi mesa. - ¿Eres extranjera? (Acercándose). - No. (Volteando la silla a otra dirección, y volviendo mi mirada al teléfono y subiendo a Mika a mis piernas). - Es que pareces. ¿Cuánto mides?".

Le ofrecen 10 mil pesos para apertura de Karaoke en Puebla

Ante ello, contó que se levantó y se dirigió a otra mesa de otra persona que acostumbra a ver en la cafetería; sin embargo, reveló lo que le dijo el sujeto cuando se dispuso a cambiar de mesa. "Antes de que te vayas, tienes ojos hermosos y si sí mides lo necesario, o no te molesta usar tacón, te puedo pagar 10 mil pesos para que vengas a la apertura del Karaoke que tengo en Puebla. ¿Qué opinas? Soy dueño de tal y tal y tal lugar".

Así, la productora dijo que lo último que llegó a escuchar del hombre fue para pedirle su número de teléfono. "Chicas. Tengo 50 años. Me cuido y me gusto. Pero si un tipo así piensa que puede hacer esas propuestas en la calle a una mujer de mi edad, no me quiero imaginar que pensará que pueda hacer con las más jóvenes sin consecuencia alguna".

"Sentí horror. Por un momento pensé “¿estarán muy cortos mis shorts?”. Y enseguida me recordé a mi misma que NO ES NUNCA CULPA DE CÓMO NOS VESTIMOS. Ni de nada parecido", agregó.

Finalmente, pidió a los usuarios cuidarse mucho pues "la cosa está realmente fea y está no es una historia extraordinaria, desgraciadamente. Cuídense siempre y hasta exageren".

