Super Bowl: Prepara la carnita asada como un experto con estos tips para encender el brasero

Este domingo 12 de febrero prepara la mejor carne asada en compañía de familiares o amigos, pues se acerca uno de los campeonatos deportivos más importantes de Estados Unidos; el Super Bowl.

En el partido final del campeonato de la National Football League (NFL), que empieza en punto de las 18: 00 horas, se enfrentarán los Eagles de Philadelphia y los Chiefs de Kansas City.

Por esta razón te damos los siguientes consejos para que te veas como todo un experto prendiendo el brasero.

1. Limpia con una cebolla el asador

La cebolla tiene propiedades antibacteriales, esto ayuda a mantener la superficie limpia y lista para asar la carne

2. Apila el carbón con papeles con aceite y azúcar

Esto te ayudará a que el brasero encienda más rápido

3. Usa una secadora de cabello

Si en el espacio que ocuparás para preparar la carne asada es pequeño o cerrado, la secadora ayudará a quemar uniformemente el carbón, además evitarás que todo se llene de humo.

4. Usa botanas

Los cheetos y doritos son buenos aliados, además de ser unas deliciosas botanas, también se pueden utilizar para encender con mayor facilidad el brasero.



Foto: Pixabay

Jalen Hurts afirma que el Super Bowl LVII sacará lo mejor de los Eagles

Jalen Hurts, 'quarterback' de los Philadelphia Eagles, aseveró este jueves que el Super Bowl LVII que jugarán ante los Kansas City Chiefs, sacará lo mejor de cada uno de los integrantes del equipo.

"Estoy diciendo que el Super Bowl sacará lo mejor de nosotros; somos un equipo que se apoya y ese esfuerzo de todos hemos llegado hasta este partido", explicó el mariscal de campo en conferencia de prensa.

Los Eagles chocarán contra los Chiefs en el Super Bowl LVII el próximo 12 de febrero en el State Farm Stadium de Phoenix, Arizona (EE.UU.).

Hurts, quien tiene 24 años, habló de la evolución del equipo desde el año pasado, cuando tuvo su primera experiencia en 'playoffs'. En aquella ocasión fueron eliminados por los Tampa Bay Buccaneers en la ronda de comodines.

"Creo que teníamos un buen equipo la temporada pasada, pero este año tenemos un equipo realmente bueno; ahora sólo tenemos que salir y hacer lo que hemos hecho todo la temporada", dijo respecto a que los Eagles fueron el mejor equipo de la Conferencia Nacional (NFC).

Foto: Matt Slocum/AP

Sobre su rival, los Kansas City Chiefs, Hurts confesó que será un reto superar a una defensiva que presiona con sus siete frontales.

"Tenemos un gran desafío frente a nosotros por lo que hacen en su defensiva con sus siete frontales, todos son muy activos para presionarte", reconoció.

De la lesión que lo aqueja en el hombro derecho desde el final de la temporada regular, el mariscal de campo nacido en Houston, Texas, admitió que aún le provoca dolor.

"He llegado hasta aquí lidiando con eso. He dejado en claro todo este tiempo que es algo que aún me molesta, pero sigo trabajando".

Jalen Hurts se tomó un tiempo para reconocer a Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia, quien anunció su retiro de la NFL el pasado miércoles.

"El chico más viejo acaba de dejar el juego. Le tengo mucho respeto. Quiero tomarme el tiempo para mostrarle mi aprecio. Tengo mucho respeto por él, por todo lo que ha hecho por el juego y la posición de 'quarterback'", concluyó.



Con información de EFE

ayef