"Yo había ponido un demogorgon aquí", fue la reacción de la cuenta oficial de Netflix ante el presunto robo de la figura del personaje en la afamada serie Stranger things, en Monterrey.

En el primer comentario de la publicación, Netflix continúo dándole vuelo a su denuncia que ya se hizo viral: "La alimaña ponzoñosa responde a nombre de "Will”, agradecemos cualquier información sobre su paradero".

Dicho "robo" causó distintas y divertidas reacciones en redes sociales.





Fánaticos reaccionan al robo del demogorgon en el Oxxo de Monterrey

Así reaccionaron fanáticos de Stranger Things por el robo del demogorgon en el Oxxo de Monterrey

"Una hora y 40 minutos de viaje desde mi ranchito para llegar y que me dijeran "Híjole ya no está, se lo robaron jefe" :,)

Tocó otra hora y 40 minutos de regreso pero con un sentimiento de vacío y ganas de ir al baño por un café que me compre del coraje en el Oxxo", escribió uno de los usuarios de Facebook.

Iris Vázquez, comentó: "Estaba a una cuadra de mi casa, ni alcancé a verlo, no duró más que un día, en serio que vergüenza ".

Otro usuario señaló: "Se va morir de sed no hay ni agua", haciendo alusión a la crisis que vive la entidad por la falta del vital líquido. En respuesta, Netflix comentó: "Si lo ven, le dan posada. No sean así".

Alguien más comentó: "Se lo llevó el gober para hacer tiktoks".

¿Qué ver?: Terror y drama adolescente crecen en "Stranger things"

¿Cuándo?: 27 de mayo

¿Dónde?: Netflix



Nueve guiones, más de 800 páginas y casi dos años de rodaje le tomó a los hermanos Duffer crear la última temporada de "Stranger things", que se dividirá en dos partes: la entrega cuatro y cinco. La primera se estrena este 27 de mayo, con la característica de ser mucho más oscura y espeluznante que las anteriores.



Mientras Once y sus amigos Mike, Will, Lucas, Dustin y Max intentan lidiar con los problemas de la preparatoria, nuevos eventos extraños están sucediendo en Hawkins, que provocan la muerte de una joven.



"En esta temporada Once creció, su flequillo creció, su relación con su novio Mike creció, de eso se trata esta temporada, de cómo se convierten en quienes son en un entorno diferente", señala Millie Bobby Brown, quien da vida a Once.





Además de lidiar con las huellas del pasado, los seis chicos tendrán que resolver el misterio del lado oscuro, que no deja de atacar a la gente, así como adaptarse a un entorno lleno de problemas familiares, sociales y personales.



"Creo es que es bueno ver el lado sensible de cada personaje y la serie lo hace tan bien que por eso es tan exitosa, porque es muy fácil relacionarse con cada personaje, ofrece algo diferente para que un fan se conecte y sienta que las cosas más extrañas le pueden pasar, creo que esa es la belleza de nuestro material", señala Noah Schnapp, quien encarna a Will Byers.



La quinta y última tanda llegará el 1 de julio a Netflix.

