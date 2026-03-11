SSC advierte sobre retos virales con uso de fuego; ¿cómo evitar caer en desafíos de redes sociales?

Por medio de un boletín informativo, la Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), alertó sobre la difusión en redes sociales de un reto viral que promueve el uso de fuego y materiales altamente peligrosos, el cual se está popularizando entre los menores de edad.

Participar en este tipo de retos virales por presión social y la búsqueda de reconocimiento dentro de un círculo social, puede provocar que los jóvenes pongan en riesgo su integridad física. A esto se suma la influencia de figuras digitales con miles de seguidores que pueden reforzar la idea de que imitar estos retos es algo normal o aceptable.

“La exposición sin la supervisión adecuada, también conlleva riesgos significativos, ya que muchos de los contenidos que se vuelven populares incluyen retos virales peligrosos, desafíos que se presentan como divertidos o impresionantes, pero que en realidad pueden derivar en accidentes graves, quemaduras, lesiones físicas e incluso situaciones que amenazan la vida de los menores”, se lee en el comunicado.

En redes como TikTok se han hecho virales diversos retos promoviendo el uso de fuego y material flamable. Foto: especial

¿Cómo evitar caer en desafíos virales que ponen en riesgo a los jóvenes?

Por este motivo la Policía Cibernética compartió las siguientes recomendaciones para que los padres de familia logren prevenir accidentes derivados de este tipo de retos virales:

Supervisa el contenido que los menores ven en redes sociales , aplicaciones de video y plataformas de streaming

, aplicaciones de y plataformas de Configura controles parentales , filtros de contenido y restricciones según la edad en todas las aplicaciones

, filtros de contenido y restricciones según la edad en todas las aplicaciones Limita el tiempo frente a pantallas y establece horarios de uso seguro de internet

y establece horarios de uso seguro de Enseña a los menores a reportar videos peligrosos o inapropiados directamente en las plataformas digitales

o inapropiados directamente en las plataformas digitales Mantén comunicación constante acerca de lo que consumen, comparten o intentan replicar en internet

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La #SSC de la #CiudadDeMéxico, a través de la Unidad de la #PolicíaCibernética, alerta a la ciudadanía de los riesgos de participar en retos virales que se difunden a través de distintas plataformas de redes sociales, dirigidos principalmente a… pic.twitter.com/ZbsOyfcROu — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 10, 2026

