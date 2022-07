Luego de un altercado que tuvieron en redes sociales en días pasados, el pleito sigue entre Ricardo Salinas Pliego y Jenaro Villamil, pues el empresario volvió a llamar “huevón” al presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y lo invitó a "dejar de llorar" y a ponerse a trabajar.

A través de redes sociales, Salinas Pliego compartió este martes el fragmento de una entrevista a Jenaro Villamil en el programa de Hernán Gómez, en La Octava, en la que el funcionario de la 4T calificó una discusión de días pasados con el empresario "como un acto intimidatorio", pues publicó una foto de él un bar gay, simulando empatía cuando su fin era hacer “bullying”.

Ricardo Salinas Pliego acompañó su publicación con un mensaje: “Ya jenare… serénese, a usted ningún chile le embona y solo busca hacer mitote, porque resultados no hay”.

"Le dije que lo apoyaba si su decisión era salir del closet y salió y se enojó por mi apoyo! Con razón estamos como estamos, deje de llorar y póngase a trabajar huevon!", agregó el empresario.

Ya jenare… serénese, a usted ningún chile le embona y solo busca hacer mitote, porque resultados no hay. Le dije que lo apoyaba si su decisión era salir del closet y salió y se enojó por mi apoyo! Con razón estamos como estamos, deje de llorar y póngase a trabajar huevon! https://t.co/7aeBUtj31E — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 5, 2022



¿Qué dijo Villamil con Hernán Gómez sobre la polémica?

El lunes pasado, Jenaro Villamil estuvo en “El Octágono”, programa conducido por Hernán Gómez, donde criticó que Salinas Pliego documentó su homofobia y le hizo “bullying” por su orientación sexual.

Además, calificó como un acto intimidatorio el hecho de que tras haberse enfrascado en una discusión en redes sociales, Salinas Pliego haya reproducido una fotografía de Villamil en un bar gay junto a otros hombres.

“Es el discurso típico del hacendado postmilenario que cree que todos son sus empleados, sus sirvientes y no le pueden decir nada porque ele es el dueño del sarcasmo, de la ofensa y de la vida de los demás”, mencionó.

Asimismo, aseguró que lo que más le sorprendió fue la respuesta de Ricardo Salinas Pliego “en donde me dice: 'es que no me entendiste, yo te estaba apoyando'. Y dije: 'no, tú no estás apoyando, estás intimidando'”.

Villamil aseguró que Salinas Pliego documentó su homofobia.

Villamil contesta a Salinas el día del Orgullo LGBT

El pleito se remonta al pasado 8 de junio, pero revivió en redes este sábado 25 de junio, en el marco de la Marcha del Orgullo LGBTQI+, pues Jenaro Villamil le respondió al empresario una crítica a su orientación sexual: “Soy gay y con mucho #Orgullo2022”.

“Ser gay, lesbiana, trans o bisexual no es ninguna enfermedad y menos algo de qué avergonzarse”, dijo Villamil al empresario.

La foto no es falsa, señor @RicardoBSalinas. Soy gay y con mucho #Orgullo2022.Le recuerdo que ser gay, lesbiana, trans o bisexual no es ninguna enfermedad y menos algo de qué avergonzarse.Enfermo es ser megalómano, fingir empatía, intimidar y usar información privada… like you https://t.co/Zv4SQ5kgR1 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 25, 2022

Pero el tema siguió cuando Jenaro Villamil tachó a Salinas de megalómano, pues indicó que ser “enfermo es ser megalómano, fingir empatía, intimidar y usar información privada… like you”.

