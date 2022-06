Esta semana en redes sociales comenzaron a circular fotos de etiquetas de ropa de marca Shein, en donde supuestamente se podían leer mensajes de auxilio en las prendas compradas en la plataforma.

Este contenido empezó a viralizarse TikTok en donde rápidamente los usuarios de esta red social empezaron a compartir y comentar las publicaciones, ya que consideraban que los mensajes provenían de las personas que confeccionaban las prendas, quienes se encontrarían bajo explotación laboral.

"Ayuda", "Necesito ayuda" y "Sáquenme de aquí", son los mensajes que aparecen en las etiquetas y que usuarios comparten asegurando en redes sociales que son prendas compradas en Shein.

This whole shein shit needs to stop. kids are literally screaming for help and people are only worried abt their packages ?! Disgusting pic.twitter.com/JbTy4OPosh

— (@ndaelbadry13) May 26, 2022