SEOday: La cumbre que transformará tu negocio con las estrategias de los líderes en Marketing y SEO

En un mundo empresarial altamente competitivo, encontrar estrategias efectivas para el crecimiento de un negocio se ha convertido en una prioridad ineludible. Afortunadamente, la novena edición del SEOday está aquí para ofrecer la oportunidad de acceder a los secretos y conocimientos de los profesionales de las empresas más grandes del mundo, en una jornada en la que se revelarán los mejores secretos para impulsar y expandir cualquier negocio.

De acuerdo con HubSpot, el 61% de los especialistas en marketing considera que la mejora y el crecimiento del SEO son sus principales prioridades, y el SEOday se presenta como la plataforma ideal para alcanzar estos objetivos. x

Organizado por puntorojo, este evento reunirá a líderes de empresas reconocidas, especialistas en diversas industrias, quienes integrarán los paneles de exposición en tecnología, turismo, fintech, contenidos y comercio electrónico, entre otros.

Hasta el momento, el elenco de expositores confirmados impresionante y garantiza una experiencia enriquecedora. Entre ellos se encuentran : Etna Muraira- Online Experience Manager The Home Depot; Ingrid Bárcena - Jefa de Marketing Digital Nestlé; Ricardo Mendoza Castro - International Marketing Lead Spain & Latin America Semrush; Valentina Cujar - VP Digital & TMK Acquisition American Express; Lorena Gutiérrez - Brand Manager Omnichannel Axo/Calvin Klein; Aleyda Solis - International SEO Consultant & Founder Orainti; Claudio Cabrera - VP of Newsroom Strategy and Audience The Athletic; Pierre-Claude Blaise - CEO AMVO; Miguel Angel Flores Mejías - SEO & SEM Manager Liverpool; Sandra Weber Hernandez - Directora Corporativa de e-Business Grupo Xcaret; Amaury Cruz Díaz - Director de mercadotecnia Actinver; Javier García - Head of Digital Marketing Ecommerce Chedraui; Eric Mercier - Consultor SEO; Natalia López Escalante - Client Experience Director & Partner puntorojo; Daniel Cuevas - Head of SEO Clip; María White - Global Search Lead Kurt Geiger; Jorge Garau - Director of Retail Mercado Libre.

Cabe mencionar que el SEOday no solo es una oportunidad para descubrir estrategias efectivas y obtener conocimientos prácticos, sino que también promete ser una experiencia inspiradora y de colaboración. Con un formato similar al de un programa de televisión, combina conferencias y paneles de discusión interactivos con espacios de networking, sumergiendo a los asistentes en un ambiente propicio para el aprendizaje y el intercambio de ideas.

Los beneficios para los asistentes son amplios y valiosos. Además de la oportunidad de recibir certificaciones, podrán participar en los latamSEOawards, la premiación SEO más importante de Latinoamérica, y tendrán acceso a las grabaciones de todas las charlas durante seis meses. Aquellos que adquieran la entrada presencial VIP podrán disfrutar del exclusivo After Party, un momento para interactuar con los expositores mientras disfrutan de buena música y cócteles.

¡Últimos lugares disponibles!

La emoción y la demanda para asistir a este evento son altas, y es importante asegurarte de obtener un lugar antes de que los cupos se agoten. Las entradas están disponibles en línea y presencial, con opciones VIP, permitiendo a los participantes acelerar el crecimiento de sus negocios, obtener una visión profunda de estrategias exitosas y conectarse con los profesionales más influyentes de la actualidad.

La fecha es el 3 de agosto, día en el que el SEOday abrirá sus puertas en Ciudad de México. Sin embargo, si no te es posible asistir en persona, no hay problema, ya que el evento también ofrecerá la opción de streaming para que los interesados de cualquier parte del mundo puedan unirse a la experiencia.

El SEOday es una oportunidad única para aquellos que buscan mejorar sus conocimientos y habilidades en marketing y SEO, así como para aquellos que desean hacer crecer su negocio de manera efectiva.