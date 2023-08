SEOday 2023: Expertos revelaron los secretos del posicionamiento orgánico en buscadores para impulsar los negocios

El pasado 3 de agosto, Ciudad de México fue testigo de la novena edición del evento anual SEOday, una cumbre imperdible que reúne a expertos y especialistas nacionales e internacionales en posicionamiento orgánico en buscadores. Organizado por Punto Rojo, este evento se ha convertido en un referente en el mundo empresarial, brindando la oportunidad de acceder a los secretos y conocimientos de profesionales de las empresas más grandes del mundo.

Para esta edición, el enfoque se centró en la importancia del contenido y el uso de herramientas de inteligencia artificial en los equipos de trabajo, abarcando áreas como e-commerce, fintech y medios de comunicación. En un mundo empresarial altamente competitivo, la mejora y el crecimiento del SEO se han convertido en prioridades ineludibles para el 61% de los especialistas en marketing, según HubSpot.

El elenco de expositores confirmados para este evento impresionó desde el inicio, con líderes de reconocidas empresas y especialistas de diversas industrias. Entre ellos se encontraban destacados nombres como Etna Muraira de The Home Depot, Ingrid Bárcena de Nestlé, Ricardo Mendoza Castro de Semrush, Valentina Cujar de American Express, Aleyda Solis de Orainti, Claudio Cabrera de The Athletic, entre otros.

Foto: cortesía

Uno de los puntos más destacados de esta edición fue la charla de Claudio Cabrera, Vice President of Newsroom Strategy and Audience de The Athletic, quien compartió su experiencia en SEO editorial y desarrollo de audiencias, centrándose en "Los muros de pago y cómo afectan el SEO en medios".

El formato del SEOday fue otro aspecto que contribuyó al éxito del evento. Con un enfoque similar al de un programa de televisión, combinó conferencias y paneles de discusión interactivos con espacios de networking, proporcionando a los asistentes un ambiente propicio para el aprendizaje y el intercambio de ideas.

Los beneficios para los asistentes fueron amplios y valiosos, ya que además de recibir certificaciones, tuvieron la oportunidad de participar en los latamSEOawards, la premiación SEO más importante de Latinoamérica, y acceder a las grabaciones de todas las charlas durante seis meses. Aquellos que adquirieron la entrada presencial VIP disfrutaron de un exclusivo After Party, donde pudieron interactuar con los expositores mientras disfrutaban de buena música y cócteles.

El SEOday se consolidó como una oportunidad única para aquellos que buscan mejorar sus conocimientos y habilidades en marketing y SEO, así como para aquellos que desean hacer crecer sus negocios de manera efectiva. La demanda para asistir al evento fue alta, y los participantes aseguraron su lugar antes de que los cupos se agotaran. Las opciones tanto presenciales como en línea permitieron que interesados de cualquier parte del mundo pudieran unirse a esta enriquecedora experiencia.

Sin lugar a duda, el SEOday 2023 fue un evento trascendental que dejó una huella en la industria del marketing y el SEO, brindando valiosas estrategias y conocimientos para impulsar y expandir negocios en un mundo empresarial cada vez más competitivo.