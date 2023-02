Selena Gómez se despide de las redes sociales: “voy a tomarme un tiempo, pero los quiero”

La cantante y empresaria Selena Gómez recientemente realizó un live a través de su cuenta de TokTok en el que dijo que se tomaría un tiempo de las redes sociales.

La exestrella de Disney Channel, también mencionó que tomó esta decisión porque se siente un poco fuera de lugar debido a su edad, no obstante, resaltó su cariño por sus fanáticos.

“Me voy a tomar un momento de las redes sociales, tengo 30 y estoy un poco grande para esto, pero los quiero mucho, los veo pronto”



Hasta el momento solamente ha desactivado su cuenta de TikTok, en la cual tenía 47.5 millones de seguidores y el cúmulo de casi medio millón de “me gusta” en sus videos.

Foto: Capturas tomadas de TikTok

Es importante mencionar que Selena ya superó el número de seguidores que tiene la empresaria Kylie Jenner.



Fotos: Capturas de pantalla

Selena quien es la ex novia del actual esposo de Hailey, Justin Bieber, en distintas ocasiones ha respondido acerca de la supuesta rivalidad entre ambas, asegurando que ella no tiene nada en contra de la modelo.

Incluso posaron juntas en un evento en Los Ángeles, en una foto le dio la vuelta al mundo.



Foto: Instagram

Pero un gesto de Hailey molestó a Gómez y es que circula en TikTok un video en el que la hija del actor Stephen Baldwin, hizo una cara de “asco” cuando escuchó el nombre de Taylor Swift.

“Lo siento, pero mi amiga es y seguirá siendo una de las mejores en el juego”

En el 2019, Tylor se sometió a una cirugía de la vista y cuando aún estaba anestesiada su madre la grabó, pero no contaba con que el video se haría viral. El problema es que muchos se burlaron del estado de la rubia, incluyendo a Justin Bieber y su esposa.

Esto provocó la furia de los fanáticos de la intérprete de “Bad Blood” quienes se le fueron encima a la pareja, por lo que Hailey tuvo que disculparse y aseguró que no fue su intención hacer sentir mal a nadie.

Desde entonces, hay otros rumores acerca de la enemistad entre ambas.



IG | Justin Bieber mocks Taylor Swift’s post lasik surgery video from @FallonTonight where she is upset about bananas on his recent Instagram livestream pic.twitter.com/Rwkh8E3KLP

— Taylor Swift News (@TSwiftNZ) October 7, 2019