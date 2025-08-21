Selena Gómez anuncia colaboración con Tajín; lanza exclusivo set de maquillaje

Más Información

La cantante y actriz anunció a través de Instagram una colaboración bastante picante, entre su marca de maquillaje y uno de los condimentos en polvo que suele ser usado por millones de personas.

Hoy por la mañana Gómez, quién es una de las personas más seguidas en la red social, anunció que su marca Rare Beauty tiene una colaboración con Tajín, uno de los condimentos favoritos de muchos por su sabor tanto ácido, salado y picante.

Selena Gómez anuncia colaboración con Tajín

La publicación se compartió hace poco más de tres horas, y rápidamente llamó la atención de miles de personas, cuenta con más de 700 mil likes y más de 3 mil reposteos.

“Rare Beauty” es una marca de maquillaje fundada por Selena en 2019, está inspirada en su tercer álbum de estudio “Rare” y es una de las marcas más frecuentadas entre miles de mujeres.

Selena Gómez anuncia colaboración con Tajín; lanza set de maquillaje
¿Dónde comprar el set de maquillaje?

El resultado de tan curiosa colaboración es un set que incluye dos productos en tamaño completo: un Soft Pinch Liquid Blush en Chamoy, un rubor líquido en tono rojo marrón profundo y Positive Light Luminizing Lip Gloss en Clásico, un gloss terracota intenso con destellos dorados.

La colaboración es edición limitada, por lo que sí quieres comprar uno antes de se agoten, deberás hacerlo ya sea en la página de Sephora, Sephora México o Rare Beauty, con un costo de 730 pesos.

Selena Gómez anuncia colaboración con Tajín; lanza set de maquillaje
