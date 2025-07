Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a choque entre abogado de Ovidio Guzmán y Sheibaum; esto dijeron

Luego de que Ovidio Guzmán se declarara culpable de cuatro cargos en Estados Unidos, Jeffrey Lichtman, abogado del hijo de “El Chapo” Guzmán, afirmó en una conferencia de prensa que las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum evidencian que el gobierno no participó en las negociaciones entre su cliente y las autoridades de Estados Unidos.

Lo anterior, luego de que la Mandataria pidiera una colaboración conjunta con el gobierno estadounidense, pues "tiene que quedar claro que en México hay una orden de aprehensión".

Ante ello, el abogado de “El Ratón” aseveró: "Sus quejas revelan que el gobierno no estuvo involucrado en la negociación entre mi cliente y el gobierno de EU. La idea, creo que ella pedía por una extradición a EU, de alguna manera decía que el gobierno de México debió participar en el proceso legal de la extradición".

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a dichos del abogado de Ovidio Guzmán contra Sheibaum

Entre las voces que se pronunciaron al respecto destacan el empresario Ricardo Salinas Pliego y el comunicador Chumel Torres, quienes no tardaron en compartir sus opiniones sobre el señalamiento que involucra indirectamente a la Presidenta.

El fundador de Grupo Salinas se limitó a contestar al respecto y compartió una imagen de sus vacaciones junto con su familia.

“No ande preguntando, ¿no ve que quiero quiero pasar un fin de semana en paz en el mediterráneo con mi esposa y mis hijos?”, contestó a la pregunta de un usuario de la plataforma X.

No ande preguntando, ¿no ve que quiero quiero pasar un fin de semana en paz en el mediterráneo con mi esposa y mis hijos? 🤦🏻‍♂️ https://t.co/GApUprUXmF pic.twitter.com/hX1gg0m68d — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 12, 2025

Por su parte, el influencer Chumel Torres opinó, fiel a su estilo, al polémico suceso. “Bonito viernes. *sirve hielos y whisky*”.

Foto: X

Sheinbaum califica de "irrespetuosas" declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán en EU

Durante una conferencia de prensa realizada en un auditorio del Hospital Pediátrico de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “irrespetuosas” las declaraciones de Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán.

“Es un asunto de la Fiscalía, es que no es un asunto del gobierno. Es una relación directa entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República. Esta persona tiene una orden de aprehensión en México. Fue extraditado de México a Estados Unidos. Entonces quien hace todo esto es la Fiscalía General de la República, no es el gobierno, no le corresponde al gobierno, sino directamente a la fiscalía”, respondió

