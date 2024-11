Salinas Pliego reacciona a validación de reforma judicial y a victoria de Donald Trump; los llama “terremotos políticos”

Ante la validación de la reforma judicial por parte de la SCJN y la “apabullante” victoria de Donald Trump en la elecciones de Estados Unidos, el empresario Ricardo Salinas Pliego llamó “terremotos políticos” a ambos sucesos y previó un “grave impacto en la economía” de México.

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas señaló varios efectos que generarán los hechos del pasado 5 de noviembre.

“Hoy, Miércoles 6 de Noviembre del 2024, nos amanecemos con dos terremotos políticos que impactarán gravemente la economía de nuestro país”, expresó.

Lee también Salinas Pliego pide no distraerse con elecciones de EU; “estamos presenciando un golpe de estado en México”

Aunado a ello, indicó: “1. La abusiva y fraudulenta “Reforma Judicial” que corona una larga lista de cambios constitucionales también efectuados al vapor y por la fuerza, que crean incertidumbre y temor en los inversionistas. 2. La apabullante victoria electoral de Trump en la Presidencia, Senado y Congreso de USA, y que ya ha puesto en la mira y sobre aviso al régimen morenista de Sheinbaum, al amenazarle con imponer aranceles y cerrar la frontera con México, si el régimen no cambia sus políticas de tolerancia hacia la violencia y el tráfico de drogas”.

Salinas Pliego enlista efectos económicos de la reforma judicial y victoria de Trump

Asimismo, enlistó los efectos económicos de “estas incertidumbres”.

Subirá el precio del dólar y por ende, los precios de casi todo lo que se importa o exporta. Subirán las tasas de interés, haciendo menos rentable invertir en México. Las inversiones se reubicaran hacia USA, donde es: Más fácil invertir, ya que hay menos obstáculos regulatorios. Más rentable invertir, por el tamaño de mercado y costo de capital. Más seguro invertir, porque existe un real estado de derecho que da certeza a las inversiones de largo plazo.

Lee también Salinas Pliego respalda a reyes de España tras recibir insultos en Valencia por DANA; lanza dardo a AMLO

Foto: X

SCJN desestima acciones de inconstitucionalidad contra reforma judicial

La reforma judicial se consolidó como válida después de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera desestimar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición contra la legislación impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El intento de invalidar parcialmente la reforma, planteado por el ministro Juan González Alcántara Carrancá, no logró los ocho votos necesarios. Esto se debió a que, desde el inicio del debate, el ministro Alberto Pérez Dayán argumentó que el Alto Tribunal no tiene la facultad para revisar el contenido de las reformas constitucionales, ya sean estas de carácter estructural o no.

Donald Trump gana elecciones de EU

Donald Trump alcanzó una victoria decisiva en las elecciones presidenciales de 2024, regresando a la Casa Blanca tras superar a la actual vicepresidenta, Kamala Harris, con más de 270 votos electorales.

Lee también Donald Trump supera los 270 votos en la elección de Estados Unidos; va por segundo mandato

El estado de Wisconsin fue clave para sellar el triunfo del republicano, quien sumó un total de 277 votos electorales, según informó la agencia Associated Press. Por su parte, Harris ha obtenido 224 votos. Aunque aún faltan por definirse algunos estados como Michigan, Nevada, Arizona y Alaska, en todos ellos la tendencia favorece a Trump.

También te interesará:

La ciencia confirma un descubrimiento paralizante sobre la humanidad; 2 personas se comunicaron en sueños

Salinas Pliego cuestiona sueldo de community manager de Banco Azteca; “¿por qué le pagamos tanto?”

Los mejores memes que dejó la entrevista a Cazzu; usuarios opinan sobre Nodal y Ángela Aguilar

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr