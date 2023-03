Salinas Pliego celebra instalación de planta Tesla en NL: "La van a construir sin corrupción"

El empresario Ricardo Salinas Pliego celebró la instalación de una planta de Tesla, compañía de Elon Musk, en Monterrey, Nuevo León, pues aseguró que "la van a construir a tiempo, sin corrupción y con los mejores ingenieros del mundo".

Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas dio la bienvenida a la inversión privada y consideró que será un gran negocio para México.

"Muy bien por @elonmusk, bienvenida la inversión privada. La van a construir a tiempo, sin corrupción, con los mejores ingenieros del mundo, la van a entregar sin hacer escándalo, será un gran negocio, producirá miles de buenos empleos y costará lo presupuestado o hasta menos", se lee en el tuit.

Sin embargo, tras una pregunta de un usuario de la red social dijo que la empresa automovilística "no va a pagar nada" de impuesto. "No va a pagar nada, por traer su dinero a México va a conseguir un muuuuy buen “tax exemption”… y si no les gusta pues se lleva su inversión a otro lado y listo!".





Así será la planta de Tesla en México

En el Investor Day, Elon Musk confirmó que se instalará la planta de Tesla en México, aunque no dio más detalles destacó estar emocionado por el proyecto, incluso en la sesión de preguntas y respuestas le cuestionaron acerca de éste, pero se limitó a decir que hablará de eso en otro momento y pasó a la siguiente pregunta.

A través de la cuenta oficial de Twitter de Tesla publicaron la imagen oficial de la planta que se instalará en Nuevo León.

Planta de Tesla generará 35 mil empleos, dice Samuel García

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó en su cuenta de Instagram que la nueva planta de Tesla en el estado generará alrededor de 35 mil empleos directos e indirectos.

“Se esperan entre directos e indirectos 35 mil empleos mucho mejor pagados que la media que hoy tenemos ya en Nuevo León”.

En el informe, también mencionó que esto es un logro para el país, pues naciones como China, Alemania, Inglaterra, Brasil y Canadá también querían que la planta de los autos eléctricos se instalará en sus respectivas regiones.

