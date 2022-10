Sabina Berman anuncia que demandó a Grupo Salinas; exige indemnización tras despido de TV Azteca en 2020

La periodista y columnista de EL UNIVERSAL, Sabina Berman, anunció que ha demandado a Grupo Salinas, con el fin de exigir la indemnización que le corresponde luego de haber sido despedida de dicho consorcio durante la pandemia de Covid-19 en el 2020.

Por medio de un comunicado, señaló que "la resolución de su caso sentará el precedente para los otros 14 mil trabajadores despedidos de Grupo Salinas durante la pandemia".

Asimismo, el comunicado detalló que la Junta Especial número 2 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la CDMX —bajo la presidencia de la Lic. Ariadna Esperanza Aline Herrera Gutiérrez—, y se llevará a cabo el día 4 de noviembre a las 13:30 horas en la alcaldía Azcapotzalco.

¿Qué dicen los términos de la demanda?

De acuerdo con el texto, Sabina Berman trabajó para TV Azteca, parte de Grupo Salinas, de mayo 2007 a febrero 2020, es decir 14 años. En ese lapso, realizó para la empresa un programa semanal, sin ninguna semana de interrupción. Inicialmente el programa se llamó "Shalalá". Luego cambió de formato y nombre, a Berman, otras historias.

Así, llegada la pandemia en marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de México ordenaron que los trabajadores no se reunieran en espacios cerrados, para evitar el contagio y propagación del Covid. Todas las televisoras mexicanas cerraron y realizaron sus programas vía Zoom.

Sin embargo, no así TV Azteca, que "exigió la presencia de sus trabajadores en los foros cerrados, violando así la ordenanza del Gobierno. La razón de esta desobediencia fue que Grupo Salinas en su conjunto violaba la ordenanza y seguía obligando a todos sus trabajadores (cerca de 150 mil) a asistir a las sedes laborales, poniéndolos en peligro y propagando el Covid. Siendo los comunicadores de TV Azteca los trabajadores más visibles del conjunto 'debían poner el ejemplo'. Palabras de los ejecutivos de la televisora".

Reveló que "Sabina Berman se negó a trabajar presencialmente por tres razones. No poner en peligro a su propia persona; no cooperar a poner en peligro a más de 150 mil trabajadores; no propagar al resto de la población el virus".

"Así se lo comunicó a la jefa de la Barra de Opinión de TV Azteca, Adriana Delgado, ofreciéndole hacer los programas por zoom. La Lic. Delgado le comunicó que se le despedía por ello. Sabina replicó verbalmente y luego por escrito que entonces se debían cumplir las leyes laborales que aplicaban, a decir: una indemnización por despido", añadió.

Sin embargo, la empresa no ha querido pagar una indemnización y Sabina los ha demandado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la CDMX, ante la presidenta de la Junta Especial 2, la licenciada Ariadna Esperanza Aline Herrera Gutiérrez.

Finalmente, el comunicado detalló que "los representantes de Grupo Salinas alegan dos razones para no pagar la indemnización. Que 'Sabina Berman nunca trabajó para TV Azteca' y que 'Sabina Berman renunció a su trabajo en TV Azteca', según consta en 'un documento redactado y firmado por la escritora'".

aosr