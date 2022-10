El empresario, Ricardo Salinas Pliego, organizó una fiesta exclusiva con influencers y conductores para celebrar su cumpleaños número 67 en las instalaciones de TV Azteca.

Entre los invitados al #RicardoSalinasFest estuvieron: El Capi Perez, Cristal Silva, Escorpión Dorado, Chumel Torres, Tabata Jalil, Poncho de Nigris, Christian Martinoli, Laura G, entre otras celebridades.

La pachanga agarró sabor cuando se organizó el karaoke y todos coreaban canciones como "Afuera" del grupo Caifanes; mientras Don Ricardo -como se denomina en redes- no paraba de mostrar sus mejores pasos al ritmo de la música.

Es así como dio inicio el festejo de Salinas Pliego, de mateles largos en compañía de su esposa, la empresaria María Laura Medina.

La cereza del pastel fue cuando uno de sus invitados le obsequió un peluche del Dr. Simi vestido como Ricardo Salinas.



Mario me regaló un dr. Simi vestido de Ricardo Salinas !!! pic.twitter.com/2fzrZWaeAL

Para amenizar la fiesta, el magnate tuvo como invitados al grupo "MYST MySoundTrack", que tocaron distintos géneros durante la velada.



Mi show favorito del mundo sin duda alguna es @MY_Sound_Track así que me traje una pequeña parte del elenco a festejar con nosotros

El primer show "Touching me touching you", estuvo producido por mi esposa @MLMSalinas para mí cumple 60. A ver qué sorpresa me tiene para los 70 pic.twitter.com/kxK4cwqF5y

— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 18, 2022