Reviven video de Niurka insultando a Maryfer Centeno tras insinuar que tenía VPH; “me vale mad… lo que opines”

Maryfer Centeno, la conocida grafóloga, recientemente se vio envuelta en una fuerte polémica, al viralizarse una de sus participaciones en el programa matutino “Hoy”, donde recomendó un método para bajar de peso, escribiendo con tinta azul en una hoja.

En el video viral, la grafóloga explicó que la dirección de las letras y el color de la tinta influyen en la ansiedad por comer. Recomendó escribir hacia arriba y utilizar tinta azul para calmar la mente, además de practicar este ejercicio durante 21 días consecutivos. Asimismo sugirió incluir afirmaciones como: “Soy libre, soy flaca, yo puedo”.

Las fuertes críticas hacia su profesión desencadenaron que el nombre de Centeno se volviera tendencia en redes sociales, reviviendo las viejas polémicas que ha vivido dentro de la televisión mexicana, incluyendo una vieja disputa que tuvo con Niurka al aire.

Tras pleito con Niurka, MaryFer Centeno anuncia que salió de "Se tenía que decir"

Reviven video de Niurka insultando a Maryfer Centeno

La grafóloga protagonizó un desafortunado encuentro con la famosa vedette en el año 2023, durante el programa “La Saga”, cuando comenzaron a debatir sobre la credibilidad de la Centeno por supuestamente haber elaborado un perfil erróneo sobre la intérprete de “La Emperadora”.

La cubana levantó la voz y explotó en contra de la también influencer en pleno programa, “Tú a mí no me vas a psicoanalizar, porque a mi me vale ma… lo que opines”, exclamó Niurka. Al estar sentadas una al lado de la otra, la vedette movió su silla para darle la espalda, de manera en que acercó sus glúteos a la cara de Maryfer, quien permaneció en su lugar sin moverse.

Aprovechando que Marifer Centeno es tendencia, aquí un recuerdo de la arrastrada que le puso Niurka hace algunos ayeres. pic.twitter.com/PvsIeyn2iS — Hugo Lacavex (@HugoLacavex) November 28, 2024

Tras el incómodo momento, la grafóloga declaró que en su disputa con la ex Aventurera, ella temió por su salud, pues al tener sus glúteos tan cerca creyó que la había contagiado del Virus de Papiloma Humano (VPH), asumiendo que Niurka podría ser portadora de alguna enfermedad de transmisión sexual.

